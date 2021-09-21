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В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента

В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента - РИА Новости, 21.09.2021

В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента

Явка на выборах в Туве составила 83,26%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Олег Фортуна. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:24

2021-09-21T09:24

2021-09-21T09:24

выборы в государственную думу

политика

республика тыва

единая россия

госдума рф

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Туве составила 83,26%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Олег Фортуна."Явка была 83,26% касаемо выборов депутатов Госдумы. "Единая Россия" набрала 85,34%, одномандатник кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар - 74,43% … кандидат Владислав Ховалыг набрал 86,81%. Это все предварительные данные. Может какие-то незначительные изменения будут", - сказал Фортуна.Он отметил, что официально итоги голосования будут подведены на ближайшем заседании избиркома.Ранее в избиркоме республики РИА Новости сообщили, что врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки 100% протоколов. Партия "Единая Россия" набрала 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил Айдын Сарыглар ("Единая Россия") с результатом 74,43%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика тыва, единая россия, госдума рф, владислав ховалыг