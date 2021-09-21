Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/yavka-1751078429.html
В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента
В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента - РИА Новости, 21.09.2021
В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента
Явка на выборах в Туве составила 83,26%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Олег Фортуна. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:24
2021-09-21T09:24
выборы в государственную думу
политика
республика тыва
единая россия
госдума рф
владислав ховалыг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Туве составила 83,26%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Олег Фортуна."Явка была 83,26% касаемо выборов депутатов Госдумы. "Единая Россия" набрала 85,34%, одномандатник кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар - 74,43% … кандидат Владислав Ховалыг набрал 86,81%. Это все предварительные данные. Может какие-то незначительные изменения будут", - сказал Фортуна.Он отметил, что официально итоги голосования будут подведены на ближайшем заседании избиркома.Ранее в избиркоме республики РИА Новости сообщили, что врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки 100% протоколов. Партия "Единая Россия" набрала 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил Айдын Сарыглар ("Единая Россия") с результатом 74,43%.
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_a02ef68f4ad51d436fc796b1594f42a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, республика тыва, единая россия, госдума рф, владислав ховалыг
09:24 21.09.2021
 
В Туве явка на выборах в Госдуму превысила 83 процента

В Туве явка на выборах депутатов Госдумы составила 83,26 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Туве составила 83,26%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Олег Фортуна.
"Явка была 83,26% касаемо выборов депутатов Госдумы. "Единая Россия" набрала 85,34%, одномандатник кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар - 74,43% … кандидат Владислав Ховалыг набрал 86,81%. Это все предварительные данные. Может какие-то незначительные изменения будут", - сказал Фортуна.
Он отметил, что официально итоги голосования будут подведены на ближайшем заседании избиркома.
Ранее в избиркоме республики РИА Новости сообщили, что врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки 100% протоколов. Партия "Единая Россия" набрала 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил Айдын Сарыглар ("Единая Россия") с результатом 74,43%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ТываЕдиная РоссияГосдума РФВладислав Ховалыг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися
14:00"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
13:59Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Лента новостейМолния