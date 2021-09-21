https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом

В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом - РИА Новости, 21.09.2021

В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом

Выпускник коррекционной школы со страйкбольным пистолетом пришел на площадку одной из школ в Якутске и угрожал учащимся, после этого инцидента меры безопасности РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:19

2021-09-21T18:19

2021-09-21T18:19

происшествия

якутск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Выпускник коррекционной школы со страйкбольным пистолетом пришел на площадку одной из школ в Якутске и угрожал учащимся, после этого инцидента меры безопасности усилены во всех образовательных учреждениях республики, сообщила пресс-служба министерства образования и науки Якутии."(Во вторник) 21 сентября возле территории СОШ №13 к обучающимся 7-го класса данной школы подошел молодой человек, который в ходе словесной перепалки достал пистолет. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что угрожал страйкбольным пистолетом, не являющимся холодным оружием. В настоящий момент личность молодого человека установлена", - отметили в министерстве.По сведениям минобрнауки, им оказался 17-летний выпускник 9-го класса коррекционной школы, который в настоящее время нигде не учится и не работает. Следственными и правоохранительными органами проводится проверка, добавили в министерстве."Обучающимся школы оказывается психологическое сопровождение. Министерством образования и науки РС(Я) приняты меры по усилению контроля за обеспечением безопасности на территории образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК, о пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20210921/porezy-1751138242.html

https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html

якутск

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происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)