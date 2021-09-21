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В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом
В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом - РИА Новости, 21.09.2021
В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом
Выпускник коррекционной школы со страйкбольным пистолетом пришел на площадку одной из школ в Якутске и угрожал учащимся, после этого инцидента меры безопасности РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:19
2021-09-21T18:19
происшествия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Выпускник коррекционной школы со страйкбольным пистолетом пришел на площадку одной из школ в Якутске и угрожал учащимся, после этого инцидента меры безопасности усилены во всех образовательных учреждениях республики, сообщила пресс-служба министерства образования и науки Якутии."(Во вторник) 21 сентября возле территории СОШ №13 к обучающимся 7-го класса данной школы подошел молодой человек, который в ходе словесной перепалки достал пистолет. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что угрожал страйкбольным пистолетом, не являющимся холодным оружием. В настоящий момент личность молодого человека установлена", - отметили в министерстве.По сведениям минобрнауки, им оказался 17-летний выпускник 9-го класса коррекционной школы, который в настоящее время нигде не учится и не работает. Следственными и правоохранительными органами проводится проверка, добавили в министерстве."Обучающимся школы оказывается психологическое сопровождение. Министерством образования и науки РС(Я) приняты меры по усилению контроля за обеспечением безопасности на территории образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК, о пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20210921/porezy-1751138242.html
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происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
18:19 21.09.2021
 
В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом

В Якутске 17-летний подросток пришел на школьную площадку с пистолетом для страйкбола

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Выпускник коррекционной школы со страйкбольным пистолетом пришел на площадку одной из школ в Якутске и угрожал учащимся, после этого инцидента меры безопасности усилены во всех образовательных учреждениях республики, сообщила пресс-служба министерства образования и науки Якутии.
"(Во вторник) 21 сентября возле территории СОШ №13 к обучающимся 7-го класса данной школы подошел молодой человек, который в ходе словесной перепалки достал пистолет. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что угрожал страйкбольным пистолетом, не являющимся холодным оружием. В настоящий момент личность молодого человека установлена", - отметили в министерстве.
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По сведениям минобрнауки, им оказался 17-летний выпускник 9-го класса коррекционной школы, который в настоящее время нигде не учится и не работает. Следственными и правоохранительными органами проводится проверка, добавили в министерстве.
"Обучающимся школы оказывается психологическое сопровождение. Министерством образования и науки РС(Я) приняты меры по усилению контроля за обеспечением безопасности на территории образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.
РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК, о пострадавших не сообщается.
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ПроисшествияЯкутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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