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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/yabloko-1751216805.html
Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму
Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму
Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нынешняя избирательная кампания станет последней для партии... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T22:30
2021-09-21T22:30
выборы в государственную думу
политика
алексей чеснаков
госдума рф
яблоко
фонд развития гражданского общества
николай рыбаков
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нынешняя избирательная кампания станет последней для партии "Яблоко" в том виде, в котором она существует сейчас.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно предварительным данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в новый созыв Госдумы прошли восемь партий. По федеральному округу кроме "Единой России" в Госдуме окажутся КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму из 225, у КПРФ девять одномандатников, у эсеров – восемь, у ЛДПР – два, по одному мандату получают у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы". Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы. "Яблоко" при пятипроцентном проходном барьере по партспискам набрало 1,34% голосов и не проводит в думу ни одного одномандатника."Одно из главных разочарований для меня - партия "Яблоко. Мы увидели, что потеряно понимание того, как работать со своими электоральными группами, отдана инициатива. Архаичный язык демонстрировал лидер списка Николай Рыбаков. Я думаю, что это – большая ошибка. Мне кажется, что это последняя избирательная кампания партии "Яблоко" в том виде, в котором она существовала", – заявил Чеснаков на круглом столе, проведенном Фондом развития гражданского общества "Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции".Он подчеркнул, что если партия каким-то образом и примет участие в выборах 2026 года, то это будет настоящим чудом, сравнимым с "возвращением мумии".
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политика, алексей чеснаков, госдума рф, яблоко, фонд развития гражданского общества, николай рыбаков
22:30 21.09.2021
 
Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму

Политолог Чеснаков: эта кампания станет последней для "Яблока" в нынешнем виде

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нынешняя избирательная кампания станет последней для партии "Яблоко" в том виде, в котором она существует сейчас.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно предварительным данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в новый созыв Госдумы прошли восемь партий. По федеральному округу кроме "Единой России" в Госдуме окажутся КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму из 225, у КПРФ девять одномандатников, у эсеров – восемь, у ЛДПР – два, по одному мандату получают у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы". Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы. "Яблоко" при пятипроцентном проходном барьере по партспискам набрало 1,34% голосов и не проводит в думу ни одного одномандатника.
"Одно из главных разочарований для меня - партия "Яблоко. Мы увидели, что потеряно понимание того, как работать со своими электоральными группами, отдана инициатива. Архаичный язык демонстрировал лидер списка Николай Рыбаков. Я думаю, что это – большая ошибка. Мне кажется, что это последняя избирательная кампания партии "Яблоко" в том виде, в котором она существовала", – заявил Чеснаков на круглом столе, проведенном Фондом развития гражданского общества "Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции".
Он подчеркнул, что если партия каким-то образом и примет участие в выборах 2026 года, то это будет настоящим чудом, сравнимым с "возвращением мумии".
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 17:29
Единое большинство. Чем удивили результаты выборов в регионах
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАлексей ЧеснаковГосдума РФЯблокоФонд развития гражданского обществаНиколай Рыбаков
 
 
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