https://ria.ru/20210921/yabloko-1751216805.html

Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму

Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму

Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нынешняя избирательная кампания станет последней для партии... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:30

2021-09-21T22:30

2021-09-21T22:30

выборы в государственную думу

политика

алексей чеснаков

госдума рф

яблоко

фонд развития гражданского общества

николай рыбаков

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нынешняя избирательная кампания станет последней для партии "Яблоко" в том виде, в котором она существует сейчас.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно предварительным данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в новый созыв Госдумы прошли восемь партий. По федеральному округу кроме "Единой России" в Госдуме окажутся КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму из 225, у КПРФ девять одномандатников, у эсеров – восемь, у ЛДПР – два, по одному мандату получают у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы". Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы. "Яблоко" при пятипроцентном проходном барьере по партспискам набрало 1,34% голосов и не проводит в думу ни одного одномандатника."Одно из главных разочарований для меня - партия "Яблоко. Мы увидели, что потеряно понимание того, как работать со своими электоральными группами, отдана инициатива. Архаичный язык демонстрировал лидер списка Николай Рыбаков. Я думаю, что это – большая ошибка. Мне кажется, что это последняя избирательная кампания партии "Яблоко" в том виде, в котором она существовала", – заявил Чеснаков на круглом столе, проведенном Фондом развития гражданского общества "Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции".Он подчеркнул, что если партия каким-то образом и примет участие в выборах 2026 года, то это будет настоящим чудом, сравнимым с "возвращением мумии".

https://ria.ru/20210921/regions-1751167832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алексей чеснаков, госдума рф, яблоко, фонд развития гражданского общества, николай рыбаков