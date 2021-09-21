Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751211535.html
В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России
В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России - РИА Новости, 21.09.2021
В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России
Проведённые выборы в Госдуму ФС РФ отвечают всем международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:21
2021-09-21T21:21
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751191848_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_0ea9462c9478b2f84267cd58cfc13b3a.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведённые выборы в Госдуму ФС РФ отвечают всем международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Проведенные в России выборы отвечают всем Международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных и более серьёзным, которое не позволяет так или иначе фальсифицировать результаты выборов и это легко увидеть. По сравнению с тем, что происходило недавно в США, в которых законодательство оставляет не какие-то лазейки, а огромные плеши …", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210921/feyk-1751070665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751191848_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_520120db54741188acba4b6f0d007841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, россия
21:21 21.09.2021
 
В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России

Григорьев: проведенные выборы в России отвечают всем международным стандартам

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведённые выборы в Госдуму ФС РФ отвечают всем международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Проведенные в России выборы отвечают всем Международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных и более серьёзным, которое не позволяет так или иначе фальсифицировать результаты выборов и это легко увидеть. По сравнению с тем, что происходило недавно в США, в которых законодательство оставляет не какие-то лазейки, а огромные плеши …", - сказал Григорьев.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 06:06Выборы в Государственную думу
В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Лента новостейМолния