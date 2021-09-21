https://ria.ru/20210921/vybory-1751211535.html

В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России

В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России - РИА Новости, 21.09.2021

В ОП заявили о высоком стандарте проведенных выборов в России

Проведённые выборы в Госдуму ФС РФ отвечают всем международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:21

2021-09-21T21:21

2021-09-21T21:21

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проведённые выборы в Госдуму ФС РФ отвечают всем международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Проведенные в России выборы отвечают всем Международным стандартам, российское законодательство является одним из наиболее прозрачных и более серьёзным, которое не позволяет так или иначе фальсифицировать результаты выборов и это легко увидеть. По сравнению с тем, что происходило недавно в США, в которых законодательство оставляет не какие-то лазейки, а огромные плеши …", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210921/feyk-1751070665.html

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политика, госдума рф, россия