18:59 21.09.2021 (обновлено: 19:14 21.09.2021)
Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Медведчук поздравил Медведева с победой "Единой России" на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив, что межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщили в пресс-службе единороссов.
"Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах… в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.
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По словам Медведчука, межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом.
"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — подчеркнул Медведчук, которого цитирует пресс-служба.