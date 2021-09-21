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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751199245.html
Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:59
2021-09-21T19:14
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
в мире
украина
госдума рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив, что межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщили в пресс-службе единороссов."Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах… в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.По словам Медведчука, межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом."Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — подчеркнул Медведчук, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, в мире, украина, госдума рф, дмитрий медведев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
18:59 21.09.2021 (обновлено: 19:14 21.09.2021)
 
Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Медведчук поздравил Медведева с победой "Единой России" на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив, что межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщили в пресс-службе единороссов.
"Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах… в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.
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По словам Медведчука, межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом.
"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — подчеркнул Медведчук, которого цитирует пресс-служба.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 18:11Выборы в Государственную думу
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
 
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