https://ria.ru/20210921/vybory-1751199245.html

Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

Медведчук поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:59

2021-09-21T18:59

2021-09-21T19:14

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя "Единой Росси" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив, что межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщили в пресс-службе единороссов."Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах… в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.По словам Медведчука, межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом."Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — подчеркнул Медведчук, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

https://ria.ru/20210921/mandaty-1751190589.html

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политика, единая россия, выборы в государственную думу, в мире, украина, госдума рф, дмитрий медведев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия