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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751175818.html
В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно
В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно - РИА Новости, 21.09.2021
В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно
Выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями, заявил член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:08
2021-09-21T17:10
политика
игорь борисов
элла памфилова
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями, заявил член ЦИК Игорь Борисов."Спустя более суток по окончанию голосования, когда уже известны предварительные итоги, стих шум предвыборных баталий, наверное, осела масса той пыли, которую пытались разогнать наши доброжелатели из-за рубежа, можно говорить, с каким беспрецедентным давлением столкнулась наша избирательная система, Как пытались вмешаться, влиять, чтобы каким-то образом исказить свободное волеизъявление", - сказал он в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Уже сейчас мы можем говорить, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с достаточно высокой активностью избирателей, хотя мы прекрасно понимаем, что выборы проходили на фоне пандемии, и с минимальными нарушениями, которые так пытались разогнать и убедить, что у нас таких нарушений очень много", - отметил Борисов.Все резонансные наблюдения, которые могли повлиять на результат, были рассмотрены ЦИК и лично председателем Эллой Памфиловой, обратил внимание он."То есть эти нарушения можно было пересчитать по пальцам",- подчеркнул Борисов.
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политика, игорь борисов, элла памфилова, россия
17:08 21.09.2021 (обновлено: 17:10 21.09.2021)
 
В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно

Член ЦИК Борисов: выборы прошли конкурентно и с минимальными нарушениями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями, заявил член ЦИК Игорь Борисов.
"Спустя более суток по окончанию голосования, когда уже известны предварительные итоги, стих шум предвыборных баталий, наверное, осела масса той пыли, которую пытались разогнать наши доброжелатели из-за рубежа, можно говорить, с каким беспрецедентным давлением столкнулась наша избирательная система, Как пытались вмешаться, влиять, чтобы каким-то образом исказить свободное волеизъявление", - сказал он в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
"Уже сейчас мы можем говорить, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с достаточно высокой активностью избирателей, хотя мы прекрасно понимаем, что выборы проходили на фоне пандемии, и с минимальными нарушениями, которые так пытались разогнать и убедить, что у нас таких нарушений очень много", - отметил Борисов.
Все резонансные наблюдения, которые могли повлиять на результат, были рассмотрены ЦИК и лично председателем Эллой Памфиловой, обратил внимание он.
"То есть эти нарушения можно было пересчитать по пальцам",- подчеркнул Борисов.
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