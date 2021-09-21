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Посольство назвало заявление МИД Великобритании о выборах вмешательством

Посольство назвало заявление МИД Великобритании о выборах вмешательством - РИА Новости, 21.09.2021

Посольство назвало заявление МИД Великобритании о выборах вмешательством

Россия рассматривает заявление МИД Великобритании по выборам в Государственную думу попыткой вмешательства во внутренние дела России, говорится в комментарии... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:16

2021-09-21T16:16

2021-09-21T16:16

выборы в государственную думу

в мире

сша

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одкб

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госдума рф

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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Россия рассматривает заявление МИД Великобритании по выборам в Государственную думу попыткой вмешательства во внутренние дела России, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании.Ранее МИД Великобритании назвало прошедшие выборы в Государственную Думу "серьезным шагом назад от демократических свобод" в России. В британском МИД выразили разочарование якобы ограничениями, которые Россия установила на мониторинг процесса голосования, в том числе международными наблюдателями. Кроме того, внешнеполитического ведомство Британии осудило проведение выборов в Крыму, который, по их мнению, является "суверенной территорией Украины"."Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную Думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций", - говорится в заявлении.В российской дипмисии назвали показательным тот факт, что британская сторона принципиально не хочет замечать новых элементов избирательной системы России, направленных на ее совершенствование.По мнению посольства, Лондон не заинтересовали впервые примененная на федеральных выборах технология онлайн-голосования, а также меры по укреплению институтов гражданского контроля за выборами, включая наблюдение на участках, видеотрансляции, немедленную публикацию результатов по каждому участку.В дипмиссии подчеркнули, что Лондон постоянно и без всяких доказательств обвиняет Россию во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании, а сам в открытую указывает, что и как делать гражданам и государственным институтам России, выставляя потом произвольные оценки."Россия была и будет выступать категорически против таких мессианских подходов. Мы не оспариваем легитимность британских выборных процедур и формируемых по их итогам органов власти. Но принимать "уроки демократии" от страны, чья избирательная система остается заложником средневековых традиций, мы также не намерены", - подчеркнули в посольстве.Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован. При этом международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.

https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

https://ria.ru/20210919/doklad-1750740436.html

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