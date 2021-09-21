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"Единая Россия" победила на выборах в нижегородский парламент

"Единая Россия" победила на выборах в нижегородский парламент - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в нижегородский парламент

Партия "Единая Россия" победила на выборах в законодательное собрание Нижегородской области, набрав почти 49% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:23

2021-09-21T15:23

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политика

нижегородская область

единая россия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в законодательное собрание Нижегородской области, набрав почти 49% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме."На выборах депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва у партии "Единая Россия" 48,89%, КПРФ – 19,25%, партии "Справедливая Россия – За правду" – 9,55%, ЛДПР – 7,04%, партии "Новые люди" – 5,53%", - заявила председатель избирательной комиссии области Маргарита Красилевская.Явка на выборах депутатов в законодательное собрание составила 47,62%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

нижегородская область

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политика, нижегородская область, единая россия, россия