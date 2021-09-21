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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751146899.html
"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму
"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму
"Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Астраханской области с 48,1% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:12
2021-09-21T15:36
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Астраханской области с 48,1% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."Единороссы получают 48,1% голосов, КПРФ - 17,84%, "Справедливая Россия - За правду" – 12,2%, "Новые люди" – 5,68%, ЛДПР - 5,34%", - сказал собеседник агентства. В одномандатном округе победу одержал Леонид Огуль ("Единая Россия") с 47,81% голосов.В целом голосование в Астраханской области проходило спокойно и без существенных нарушений. Выборы признаны состоявшимися всеми участниками, отметил собеседник агентства.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.
https://ria.ru/20210921/pobeda-1751112230.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
15:12 21.09.2021 (обновлено: 15:36 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму

ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Астраханской области после обработки 100% протоколов

© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Depositphotos / MaykovNikita
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Астраханской области с 48,1% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
"Единороссы получают 48,1% голосов, КПРФ - 17,84%, "Справедливая Россия - За правду" – 12,2%, "Новые люди" – 5,68%, ЛДПР - 5,34%", - сказал собеседник агентства. В одномандатном округе победу одержал Леонид Огуль ("Единая Россия") с 47,81% голосов.
Мероприятия партии Единая Россия по завершении единого дня голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 12:51
Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
В целом голосование в Астраханской области проходило спокойно и без существенных нарушений. Выборы признаны состоявшимися всеми участниками, отметил собеседник агентства.
С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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