https://ria.ru/20210921/vybory-1751146899.html

"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму

"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила в Астраханской области на выборах в Госдуму

"Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Астраханской области с 48,1% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:12

2021-09-21T15:12

2021-09-21T15:36

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Астраханской области с 48,1% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."Единороссы получают 48,1% голосов, КПРФ - 17,84%, "Справедливая Россия - За правду" – 12,2%, "Новые люди" – 5,68%, ЛДПР - 5,34%", - сказал собеседник агентства. В одномандатном округе победу одержал Леонид Огуль ("Единая Россия") с 47,81% голосов.В целом голосование в Астраханской области проходило спокойно и без существенных нарушений. Выборы признаны состоявшимися всеми участниками, отметил собеседник агентства.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.

https://ria.ru/20210921/pobeda-1751112230.html

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политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу