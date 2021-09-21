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Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися

Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися - РИА Новости, 21.09.2021

Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися

Выборы губернатора Белгородской области признаны действительными и состоявшимися, говорится в сообщении облизбиркома. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:01

2021-09-21T14:01

2021-09-21T14:01

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

единая россия

выборы в государственную думу

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области признаны действительными и состоявшимися, говорится в сообщении облизбиркома.Во вторник на заседании избирательной комиссии Белгородской области были подведены итоги прошедших в регионе выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора области. Как сообщил на заседании председатель облизбиркома Игорь Лазарев, впервые на территории региона прошли совмещенные федеральные и региональные выборы. В них приняли участие 724 020 избирателей, что составило 59,04% от общего числа избирателей, включенных в списки.За дни голосования в избирательную комиссию Белгородской области поступило 30 обращений (13 жалоб и 17 заявлений), в территориальные комиссии – 61 обращение. По результатам рассмотрения обращений все они признаны "необоснованными и не подлежащими удовлетворению"."Выборы могут быть признаны состоявшимися и действительными", – приводятся слова Лазарева на странице избиркома в социальной сети "ВКонтакте".По результатам губернаторских выборов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов. На выборах в Госдуму большинство голосов в регионе досталось "Единой России" - 51,65%. Кандидаты от этой партии также набрали больше всего голосов по двум одномандатным округам.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, единая россия, выборы в государственную думу, вячеслав гладков