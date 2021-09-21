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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751131570.html
Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися
Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися - РИА Новости, 21.09.2021
Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися
Выборы губернатора Белгородской области признаны действительными и состоявшимися, говорится в сообщении облизбиркома. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:01
2021-09-21T14:01
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
единая россия
выборы в государственную думу
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области признаны действительными и состоявшимися, говорится в сообщении облизбиркома.Во вторник на заседании избирательной комиссии Белгородской области были подведены итоги прошедших в регионе выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора области. Как сообщил на заседании председатель облизбиркома Игорь Лазарев, впервые на территории региона прошли совмещенные федеральные и региональные выборы. В них приняли участие 724 020 избирателей, что составило 59,04% от общего числа избирателей, включенных в списки.За дни голосования в избирательную комиссию Белгородской области поступило 30 обращений (13 жалоб и 17 заявлений), в территориальные комиссии – 61 обращение. По результатам рассмотрения обращений все они признаны "необоснованными и не подлежащими удовлетворению"."Выборы могут быть признаны состоявшимися и действительными", – приводятся слова Лазарева на странице избиркома в социальной сети "ВКонтакте".По результатам губернаторских выборов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов. На выборах в Госдуму большинство голосов в регионе досталось "Единой России" - 51,65%. Кандидаты от этой партии также набрали больше всего голосов по двум одномандатным округам.
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политика, белгородская область, единая россия, выборы в государственную думу, вячеслав гладков
14:01 21.09.2021
 
Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися

Облизбирком признал выборы губернатора Белгородской области состоявшимися

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области признаны действительными и состоявшимися, говорится в сообщении облизбиркома.
Во вторник на заседании избирательной комиссии Белгородской области были подведены итоги прошедших в регионе выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора области. Как сообщил на заседании председатель облизбиркома Игорь Лазарев, впервые на территории региона прошли совмещенные федеральные и региональные выборы. В них приняли участие 724 020 избирателей, что составило 59,04% от общего числа избирателей, включенных в списки.
За дни голосования в избирательную комиссию Белгородской области поступило 30 обращений (13 жалоб и 17 заявлений), в территориальные комиссии – 61 обращение. По результатам рассмотрения обращений все они признаны "необоснованными и не подлежащими удовлетворению".
"Выборы могут быть признаны состоявшимися и действительными", – приводятся слова Лазарева на странице избиркома в социальной сети "ВКонтакте".
По результатам губернаторских выборов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов. На выборах в Госдуму большинство голосов в регионе досталось "Единой России" - 51,65%. Кандидаты от этой партии также набрали больше всего голосов по двум одномандатным округам.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьЕдиная РоссияВыборы в Государственную думуВячеслав Гладков
 
 
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