https://ria.ru/20210921/vybory-1751121779.html
Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной - РИА Новости, 21.09.2021
Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:05
2021-09-21T13:05
2021-09-21T13:08
в мире
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республика крым
турция
мид турции
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эйваз умеров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией.МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ."В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России", - заявил РИА Новости Умеров.По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. "Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям", - подчеркнул Умеров.Собеседник агентства добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове."Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из "Меджлиса" (признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" - ред.), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров", - подчеркнул Умеров.По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. "Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским", - уверен Умеров.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751087658.html
https://ria.ru/20210921/vybory-1751089543.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, республика крым, турция, мид турции, госдума рф, эйваз умеров, россия
13:05 21.09.2021 (обновлено: 13:08 21.09.2021)
Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
Умеров: позиция Турции по непризнанию выборов в Госдуму в Крыму выглядит нелогичной
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
заявил, что позиция Турции
по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией
.
МИД Турции
ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму
в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.
"В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России", - заявил РИА Новости Умеров.
По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. "Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины
, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям", - подчеркнул Умеров.
Собеседник агентства добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове.
"Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из "Меджлиса" (признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" - ред.), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров", - подчеркнул Умеров.
По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. "Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским", - уверен Умеров.