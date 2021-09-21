https://ria.ru/20210921/vybory-1751117143.html

В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о выборах в Крыму

В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о выборах в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021

В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о выборах в Крыму

Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:43

2021-09-21T12:43

2021-09-21T13:08

выборы в государственную думу

в мире

анкара

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.В Кремле также сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, отдавая дань реальному положению дел."Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, является ли Турция для России дружественной страной, если Анкара не признает ее границ, представитель Кремля сказал: "Турция, безусловно, является нашим партнером, и наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса наших двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов"."Это взаимодействие должно продолжаться... Что касается точек разногласий - то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - пообещал Песков.При этом, по его словам, по Крыму "российская сторона никак не может менять позицию"."В целом Крым - это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений... и мы будем помогать дальше нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор", - заключил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/vybory-1751051205.html

анкара

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в мире, анкара, турция, дмитрий песков