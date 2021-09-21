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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751112584.html
Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму
Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021
Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму
Непризнание извне прошедших в России парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела нашей страны, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:28
2021-09-21T12:28
выборы в государственную думу
в мире
анкара
андрей климов
мид турции
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Непризнание извне прошедших в России парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела нашей страны, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Непризнание итогов выборов в РФ – это вмешательство в дела нашей страны", - сказал парламентарий во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Климов отметил, что если человек из другого государства дает свою оценку российским выборам и пытается ее легализовать, такими действиями он пытается подменить суверенное право российского государства, его органов управления, включая ЦИК и суд, "подменить собой суверенную волю нашего народа".МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.
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в мире, анкара, андрей климов, мид турции, госдума рф, россия
12:28 21.09.2021
 
Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму

Климов назвал непризнание извне прошедших выборов вмешательством в дела России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Непризнание извне прошедших в России парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела нашей страны, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Непризнание итогов выборов в РФ – это вмешательство в дела нашей страны", - сказал парламентарий во вторник в эфире телеканала "Россия 24".
Климов отметил, что если человек из другого государства дает свою оценку российским выборам и пытается ее легализовать, такими действиями он пытается подменить суверенное право российского государства, его органов управления, включая ЦИК и суд, "подменить собой суверенную волю нашего народа".
МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.
Женщина голосует на избирательном участке в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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