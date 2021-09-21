https://ria.ru/20210921/vybory-1751112584.html

Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму

Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021

Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму

Непризнание извне прошедших в России парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела нашей страны, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:28

2021-09-21T12:28

2021-09-21T12:28

выборы в государственную думу

в мире

анкара

андрей климов

мид турции

госдума рф

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Непризнание извне прошедших в России парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела нашей страны, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Непризнание итогов выборов в РФ – это вмешательство в дела нашей страны", - сказал парламентарий во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Климов отметил, что если человек из другого государства дает свою оценку российским выборам и пытается ее легализовать, такими действиями он пытается подменить суверенное право российского государства, его органов управления, включая ЦИК и суд, "подменить собой суверенную волю нашего народа".МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.

https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751087658.html

анкара

россия

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в мире, анкара, андрей климов, мид турции, госдума рф, россия