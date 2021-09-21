https://ria.ru/20210921/vybory-1751102484.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:40

2021-09-21T11:40

2021-09-21T12:18

выборы в государственную думу

политика

самарская область

единая россия

госдума рф

лдпр

александр хинштейн

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750828044_0:104:3274:1946_1920x0_80_0_0_d070d3856cf0c2be4d0ba6077f4df5e8.jpg

САМАРА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев."По Государственной думе: "Единая Россия" - 44,3%", - отметил Михеев.Он добавил, что КПРФ получает 23,29%, ЛДПР – 7,45%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,32%, "Новые люди" – 5,62%.Михеев также сообщил, что по округам в Самарской области победили депутаты Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия", 51,12%), Виктор Казаков ("Единая Россия", 56,68%), Леонид Калашников (КПРФ, 38,71%) и гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов ("Единая Россия", 45,13%).По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в регионе составила 46,47%.В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская область, единая россия, госдума рф, лдпр, александр хинштейн, кпрф