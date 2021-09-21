Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751102484.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:40
2021-09-21T12:18
выборы в государственную думу
политика
самарская область
единая россия
госдума рф
лдпр
александр хинштейн
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750828044_0:104:3274:1946_1920x0_80_0_0_d070d3856cf0c2be4d0ba6077f4df5e8.jpg
САМАРА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев."По Государственной думе: "Единая Россия" - 44,3%", - отметил Михеев.Он добавил, что КПРФ получает 23,29%, ЛДПР – 7,45%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,32%, "Новые люди" – 5,62%.Михеев также сообщил, что по округам в Самарской области победили депутаты Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия", 51,12%), Виктор Казаков ("Единая Россия", 56,68%), Леонид Калашников (КПРФ, 38,71%) и гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов ("Единая Россия", 45,13%).По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в регионе составила 46,47%.В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750828044_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0dcd00840a645812f1110b8d4e0bc17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, самарская область, единая россия, госдума рф, лдпр, александр хинштейн, кпрф
11:40 21.09.2021 (обновлено: 12:18 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области

ЕР победила на выборах в Госдуму в Самарской области, набрав 44,3 процента голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.
"По Государственной думе: "Единая Россия" - 44,3%", - отметил Михеев.
Он добавил, что КПРФ получает 23,29%, ЛДПР – 7,45%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,32%, "Новые люди" – 5,62%.
Михеев также сообщил, что по округам в Самарской области победили депутаты Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия", 51,12%), Виктор Казаков ("Единая Россия", 56,68%), Леонид Калашников (КПРФ, 38,71%) и гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов ("Единая Россия", 45,13%).
По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в регионе составила 46,47%.
В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСамарская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРАлександр ХинштейнКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
13:59Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
Лента новостейМолния