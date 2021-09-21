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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:40
2021-09-21T11:40
2021-09-21T12:18
выборы в государственную думу
политика
самарская область
единая россия
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лдпр
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кпрф
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САМАРА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Самарской области с 44,3% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев."По Государственной думе: "Единая Россия" - 44,3%", - отметил Михеев.Он добавил, что КПРФ получает 23,29%, ЛДПР – 7,45%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,32%, "Новые люди" – 5,62%.Михеев также сообщил, что по округам в Самарской области победили депутаты Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия", 51,12%), Виктор Казаков ("Единая Россия", 56,68%), Леонид Калашников (КПРФ, 38,71%) и гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов ("Единая Россия", 45,13%).По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в регионе составила 46,47%.В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.
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РИА Новости
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политика, самарская область, единая россия, госдума рф, лдпр, александр хинштейн, кпрф
11:40 21.09.2021 (обновлено: 12:18 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Самарской области
ЕР победила на выборах в Госдуму в Самарской области, набрав 44,3 процента голосов