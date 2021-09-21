Захарова назвала "Умное голосование" глупостью
Захарова назвала "Умное голосование" глупостью и посоветовала инициаторам читать классику
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Умное голосование" на выборах глупостью и посоветовала ее инициаторам читать классику литературы и заниматься конструктивом, а не разрушением.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
"Все люди имеют право на свое мнение, но вопрос-то в другом. Ты должен тогда за свое мнение, за идеалы, за свои принципы уметь, так сказать, бороться, уметь выступать за них. Жить по принципу "баба Яга против" или "нам не важна победа, нам важно отомстить", никакой позитивной повестки, никакого конструктива, только разрушение и уничтожение - так в истории всё написано. Нужно просто больше читать, причем надо начинать, простите меня, не с классиков современности, которые, возможно, классиками не являются, а с книг, проверенных временем, с основ. Там написано всё. С этой разрушительной идеологией делать нечего в мире созидания и в мире творчества", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По ее словам, наш мир - про созидание.
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"Простите меня, когда порция, это не компромат даже, а порция какого-то разрушительного динамита вбрасывается, вы посмотрите, с какими словами они это всё преподносят людям: мы хотим разрушить, мы хотим уничтожить. Я даже не знаю, как это назвать, это не интриги, это какая-то несусветнейшая глупость, которую придумали со всеми этими "умными голосованиями" и с бесконечным "заграница нам поможет". Опять же, ну читайте столетней давности ставшую уже классикой литературу", - добавила она.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. Из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store было удалено приложение "Навальный", которое также продвигалось ФБК*.
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* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент