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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751097301.html
"Единая Россия" победила на выборах в Думу ХМАО
"Единая Россия" победила на выборах в Думу ХМАО - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Думу ХМАО
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Думу Ханты-Мансийского автономного округа с 40,23% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:20
2021-09-21T11:37
выборы в государственную думу
политика
единая россия
ханты-мансийский автономный округ
госдума рф
коммунисты россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Думу Ханты-Мансийского автономного округа с 40,23% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы."По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" – 40,23%, КПРФ – 17,22%, ЛДПР – 14,64%", - говорится в сообщении.По данным избиркома, партия "Справедливая Россия – За правду" набрала 7,71% голосов, Партия пенсионеров – 7,45%, "Коммунисты России" - 3,97%, РПСС - 2,69%. Партия "Родина" набрала чуть более 1% голосов.
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политика, единая россия, ханты-мансийский автономный округ, госдума рф, коммунисты россии
11:20 21.09.2021 (обновлено: 11:37 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Думу ХМАО

"Единая Россия" победила на выборах в Думу ХМАО, набрав 40,23 процента голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Думу Ханты-Мансийского автономного округа с 40,23% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
"По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" – 40,23%, КПРФ – 17,22%, ЛДПР – 14,64%", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, партия "Справедливая Россия – За правду" набрала 7,71% голосов, Партия пенсионеров – 7,45%, "Коммунисты России" - 3,97%, РПСС - 2,69%. Партия "Родина" набрала чуть более 1% голосов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияХанты-Мансийский автономный округГосдума РФКоммунисты России
 
 
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