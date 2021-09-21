"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии с 79,20% голосов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Муса Джаппуев.
"По итогам обработки 100% бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", набравшей 2,90% голосов", - сказал Джаппуев на заседании избиркома, добавив, что остальные партии набрали менее 1%.
Он отметил, что окончательная явка на выборах в Госдуму в республике составила 85,64%.
"По одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Единой России" Адальби Шхагошев, набравший большинство голосов - 69,75%", - заметил Джаппуев.
Второе место с 13,81% занял кандидат от КПРФ Борис Паштов, третье - представитель "Справедливой России - За правду" Алисолтан Настаев с 11,18%.
На прошлых думских выборах в 2016 году явка в республике составила 90,11%. Тогда также победила "Единая Россия" с 77,71% голосов, коммунисты получили 18,9%, а остальные партии не набрали и 1%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.