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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии

Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:47

2021-09-21T10:47

2021-09-21T10:47

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выборы в государственную думу

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Муса Джаппуев.Он отметил, что окончательная явка на выборах в Госдуму в республике составила 85,64%."По одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Единой России" Адальби Шхагошев, набравший большинство голосов - 69,75%", - заметил Джаппуев.Второе место с 13,81% занял кандидат от КПРФ Борис Паштов, третье - представитель "Справедливой России - За правду" Алисолтан Настаев с 11,18%.На прошлых думских выборах в 2016 году явка в республике составила 90,11%. Тогда также победила "Единая Россия" с 77,71% голосов, коммунисты получили 18,9%, а остальные партии не набрали и 1%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.

https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, кабардино-балкарская республика (кбр)