Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751090398.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:47
2021-09-21T10:47
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881381_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_b9a851769b88ec0e6715bc958b7077e0.jpg
НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Муса Джаппуев.Он отметил, что окончательная явка на выборах в Госдуму в республике составила 85,64%."По одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Единой России" Адальби Шхагошев, набравший большинство голосов - 69,75%", - заметил Джаппуев.Второе место с 13,81% занял кандидат от КПРФ Борис Паштов, третье - представитель "Справедливой России - За правду" Алисолтан Настаев с 11,18%.На прошлых думских выборах в 2016 году явка в республике составила 90,11%. Тогда также победила "Единая Россия" с 77,71% голосов, коммунисты получили 18,9%, а остальные партии не набрали и 1%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.
https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881381_299:0:2454:1616_1920x0_80_0_0_30ba748ad731cfa3e3ba8aa1bb3a306c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, выборы в государственную думу, кабардино-балкарская республика (кбр)
10:47 21.09.2021
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии с 79,20% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Муса Джаппуев.
"По итогам обработки 100% бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", набравшей 2,90% голосов", - сказал Джаппуев на заседании избиркома, добавив, что остальные партии набрали менее 1%.
Он отметил, что окончательная явка на выборах в Госдуму в республике составила 85,64%.
"По одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Единой России" Адальби Шхагошев, набравший большинство голосов - 69,75%", - заметил Джаппуев.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 08:00Выборы в Государственную думу
Власть над Россией доверена новым силам
Второе место с 13,81% занял кандидат от КПРФ Борис Паштов, третье - представитель "Справедливой России - За правду" Алисолтан Настаев с 11,18%.
На прошлых думских выборах в 2016 году явка в республике составила 90,11%. Тогда также победила "Единая Россия" с 77,71% голосов, коммунисты получили 18,9%, а остальные партии не набрали и 1%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Лента новостейМолния