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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области
"Единая Россия" в Орловской области побеждает на выборах в Госдуму с 38,83% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает облизбирком. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:12
2021-09-21T10:12
2021-09-21T10:18
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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" в Орловской области побеждает на выборах в Госдуму с 38,83% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает облизбирком.По данным облизбиркома, на втором месте по партийным спискам - КПРФ с 21,86%, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" - 10,16%. ЛДПР набрала 8,80% голосов, партия "Новые люди" - 5,99%, "Зеленые" - 1,03%. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее 1%.Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Орловской области по сравнению с выборами в ГД в 2016 году потеряла почти 10%, результат ЕР на прошлых выборах в регионе составил - 48,05%. Усилили свои позиции коммунисты и справедливоросы, на прошлых выборах их результат составил 17,64% и 5,87% соответственно. Результат ЛДПР, напротив, снизился почти в два раза с 15,13%."На выборах депутата Государственной думы... по одномандатному избирательному округу №145 (Орловская область) наибольшее число голосов... получила Пилипенко Ольга Васильевна... депутат ГД РФ, член комитета ГД по образованию и науке, выдвинута всероссийской политической партией "Единая Россия", - говорится в сообщении избирательной комиссии.Явка на выборах в ГД в регионе составила 49,99%, в 2016 году эта цифра была 44,96%.
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политика, орловская область, единая россия, госдума рф, лдпр, россия
10:12 21.09.2021 (обновлено: 10:18 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области
ЕР победила на выборах в Госдуму в Орловской области, набрав 38,83 процента голосов