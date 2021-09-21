https://ria.ru/20210921/vybory-1751084033.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Орловской области

"Единая Россия" в Орловской области побеждает на выборах в Госдуму с 38,83% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает облизбирком. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:12

2021-09-21T10:12

2021-09-21T10:18

выборы в государственную думу

политика

орловская область

единая россия

госдума рф

лдпр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" в Орловской области побеждает на выборах в Госдуму с 38,83% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает облизбирком.По данным облизбиркома, на втором месте по партийным спискам - КПРФ с 21,86%, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" - 10,16%. ЛДПР набрала 8,80% голосов, партия "Новые люди" - 5,99%, "Зеленые" - 1,03%. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее 1%.Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Орловской области по сравнению с выборами в ГД в 2016 году потеряла почти 10%, результат ЕР на прошлых выборах в регионе составил - 48,05%. Усилили свои позиции коммунисты и справедливоросы, на прошлых выборах их результат составил 17,64% и 5,87% соответственно. Результат ЛДПР, напротив, снизился почти в два раза с 15,13%."На выборах депутата Государственной думы... по одномандатному избирательному округу №145 (Орловская область) наибольшее число голосов... получила Пилипенко Ольга Васильевна... депутат ГД РФ, член комитета ГД по образованию и науке, выдвинута всероссийской политической партией "Единая Россия", - говорится в сообщении избирательной комиссии.Явка на выборах в ГД в регионе составила 49,99%, в 2016 году эта цифра была 44,96%.

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, орловская область, единая россия, госдума рф, лдпр, россия