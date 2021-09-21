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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии
Политическая партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Бурятия с 42,63% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:57
2021-09-21T09:57
2021-09-21T10:27
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
республика бурятия
лдпр
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Бурятия с 42,63% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме."Явка составила 44,99%, в 2016 году было 40,05%. Обработаны 100% протоколов. Первая "Единая Россия" - 42,63%, КПРФ - 26,74%, Новые люди - 11,22% и ЛДПР - 5,71%... Одномандатный избирательный округ у нас побеждает Вячеслав Дамдинцурунов ("Единая Россия") - 37,41%", кандидат от КПРФ Баир Цыренов набрал 19,86% и третье - Сергей Зверев набрал 7,46% голосов", - сказал собеседник агентства.По данным избиркома, остальные партии набрали ниже пятипроцентного порога.Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, прошли довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований.
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РИА Новости
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политика, единая россия, госдума рф, республика бурятия, лдпр
09:57 21.09.2021 (обновлено: 10:27 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии, набрав 42,63 процента голосов