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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Бурятии

Политическая партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Бурятия с 42,63% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:57

2021-09-21T09:57

2021-09-21T10:27

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

республика бурятия

лдпр

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Бурятия с 42,63% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме."Явка составила 44,99%, в 2016 году было 40,05%. Обработаны 100% протоколов. Первая "Единая Россия" - 42,63%, КПРФ - 26,74%, Новые люди - 11,22% и ЛДПР - 5,71%... Одномандатный избирательный округ у нас побеждает Вячеслав Дамдинцурунов ("Единая Россия") - 37,41%", кандидат от КПРФ Баир Цыренов набрал 19,86% и третье - Сергей Зверев набрал 7,46% голосов", - сказал собеседник агентства.По данным избиркома, остальные партии набрали ниже пятипроцентного порога.Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, прошли довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований.

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, республика бурятия, лдпр