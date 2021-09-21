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"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии

Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:44

2021-09-21T07:44

2021-09-21T07:45

выборы в государственную думу

политика

единая россия

республика башкортостан

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УФА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии по региону.В региональном ЦИК пояснили, что на утро 21 сентября обработали 100% бюллетеней, явка на выборах в Башкирии составила 72,79%.Собеседник отметил, что оставшиеся партии набрали меньше одного процента голосов.

https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, республика башкортостан