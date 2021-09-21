https://ria.ru/20210921/vybory-1751072855.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии
Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:44
2021-09-21T07:44
2021-09-21T07:45
выборы в государственную думу
политика
единая россия
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg
УФА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии по региону.В региональном ЦИК пояснили, что на утро 21 сентября обработали 100% бюллетеней, явка на выборах в Башкирии составила 72,79%.Собеседник отметил, что оставшиеся партии набрали меньше одного процента голосов.
https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_a02ef68f4ad51d436fc796b1594f42a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, республика башкортостан
07:44 21.09.2021 (обновлено: 07:45 21.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии
"Единая Россия" побеждает с 66,61 процента голосов на выборах в Башкирии