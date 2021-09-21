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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751072855.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии
Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:44
2021-09-21T07:45
выборы в государственную думу
политика
единая россия
республика башкортостан
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УФА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии по региону.В региональном ЦИК пояснили, что на утро 21 сентября обработали 100% бюллетеней, явка на выборах в Башкирии составила 72,79%.Собеседник отметил, что оставшиеся партии набрали меньше одного процента голосов.
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политика, единая россия, республика башкортостан
07:44 21.09.2021 (обновлено: 07:45 21.09.2021)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Башкирии

"Единая Россия" побеждает с 66,61 процента голосов на выборах в Башкирии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 66,61% голосов на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии по региону.
В региональном ЦИК пояснили, что на утро 21 сентября обработали 100% бюллетеней, явка на выборах в Башкирии составила 72,79%.
"Единая Россия" набрала 66,61% голосов, КПРФ – 14,74%, ЛДПР – 8,67%, партия "Новые люди" - 2,79%, "Справедливая Россия – За правду" - 2,62%, партия пенсионеров – 1,02%", - сообщили агентству в ЦИК Башкирии.
Собеседник отметил, что оставшиеся партии набрали меньше одного процента голосов.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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