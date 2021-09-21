В Турции заявили, что не признают выборы в ГД в Крыму
МИД Турции: выборы в ГД в Крыму не имеют юридической силы для Анкары
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МИД Турции заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.
"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает нелегальную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу РФ, которые также прошли в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, в той степени, в какой они касаются Крыма, не имеют юридической силы для Турции", - говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого МИД Танжу Бильгича, опубликованном на сайте ведомства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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