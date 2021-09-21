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В Турции заявили, что не признают выборы в ГД в Крыму

В Турции заявили, что не признают выборы в ГД в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021

В Турции заявили, что не признают выборы в ГД в Крыму

МИД Турции заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T01:08

2021-09-21T01:08

2021-09-21T01:08

выборы в государственную думу

в мире

анкара

севастополь

республика крым

турция

мид турции

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МИД Турции заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

анкара

севастополь

республика крым

турция

россия

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в мире, анкара, севастополь, республика крым, турция, мид турции, госдума рф, россия