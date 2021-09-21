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ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году
ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году - РИА Новости, 21.09.2021
ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:28
2021-09-21T12:28
экономика
оэср
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего экономического доклада организации.В то же время в 2022 году организация теперь ожидает роста российской экономики на 3,4%, а не на 2,8%, как весной.В 2020 году, по оценке ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,5%.Инфляция в РФ, по оценке ОЭСР, в текущем году составит 6,1% - это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в мае. В 2022 году ОЭСР теперь ждет инфляцию в России на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе.
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экономика, оэср, россия
12:28 21.09.2021
 
ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 2,7% с 3,5%

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего экономического доклада организации.
В то же время в 2022 году организация теперь ожидает роста российской экономики на 3,4%, а не на 2,8%, как весной.
В 2020 году, по оценке ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,5%.
Инфляция в РФ, по оценке ОЭСР, в текущем году составит 6,1% - это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в мае. В 2022 году ОЭСР теперь ждет инфляцию в России на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе.
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
09:43
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ЭкономикаОЭСРРоссия
 
 
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