https://ria.ru/20210921/vvp-1751112441.html

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году - РИА Новости, 21.09.2021

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:28

2021-09-21T12:28

2021-09-21T12:28

экономика

оэср

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего экономического доклада организации.В то же время в 2022 году организация теперь ожидает роста российской экономики на 3,4%, а не на 2,8%, как весной.В 2020 году, по оценке ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,5%.Инфляция в РФ, по оценке ОЭСР, в текущем году составит 6,1% - это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в мае. В 2022 году ОЭСР теперь ждет инфляцию в России на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, оэср, россия