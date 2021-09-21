https://ria.ru/20210921/vulkan-1751066584.html

"Дома тают, как масло": жители Пальмы рассказали об извержении вулкана

"Дома тают, как масло": жители Пальмы рассказали об извержении вулкана - РИА Новости, 21.09.2021

"Дома тают, как масло": жители Пальмы рассказали об извержении вулкана

Потоки вулканической лавы поглотили сотни домов на канарском острове Пальма. Местные жители рассказали корреспонденту РИА Новости о природной катастрофе и о... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T01:44

2021-09-21T01:44

2021-09-21T10:59

в мире

испания

канарские острова

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БИЛЬБАО, 21 сен — РИА Новости. Потоки вулканической лавы поглотили сотни домов на канарском острове Пальма. Местные жители рассказали корреспонденту РИА Новости о природной катастрофе и о том, что ее последствия могут быть гораздо значительней, чем об этом пишут в СМИ.Извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо началось днем 19 сентября. До этого Национальный географический институт Испании зафиксировал там рост сейсмической активности — за неделю на острове произошло более 25 тысяч землетрясений. По последним данным, повреждены порядка сотни домов, пять тысяч человек пришлось эвакуировать.Селия Диана занимается туристическим бизнесом — управляет комплексом "Лас-Нориас" в Тодоке. Лава уничтожила 15 из 100 туристических домиков, которые принадлежат компании Cаnary Islands Online, где работает Селия.Когда началось извержение, она находилась на террасе своего дома. По ее словам, взрыв "был сильнее, чем в предыдущие дни", а затем она увидела столб дыма."Потом были новые взрывы, потому что открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает Селия. К шести вечера лава уже подобралась к ее дому. Власти приказали покинуть места жительства.Туристы направились в порт Тасакорте, где расположен лагерь "со всем необходимым", некоторых разместили в других принадлежащих компании домах.Пока Селия не может вернуться в пострадавший район и проверить, как обстоят дела в комплексе. "Все дороги перекрыты", — говорит она.Лава продолжает спускаться к морю, сейчас она в километре от дома Селии.Власти сообщают, что пострадали 130 домов, но еще одна жительница Пальмы Ванесса Кабрера уверена, что их гораздо больше."Жителей эвакуировали, но там много домов. Больше, чем говорят СМИ. В районе Лос-Льянос-де-Аридане много разных домов, в основном большие", — рассказала Ванесса. Она живет в Фуэнкальенте, в 13 километрах от извержения, и этот район пока не эвакуировали.Альберто Маффиолли, который живет в Тафуйе, — менеджер двух туристических домов в Пуэрто-Наоc. Он сейчас находится в трех километрах от района извержения и говорит, что может "видеть столб дыма и огонь внизу, в кратере".В момент извержения, вспоминает Альберто, "были слышны сирены, собака лаяла". Затем он увидел пожар и почувствовал сильный взрыв.Туристы из Германии и Нидерландов, которые жили в принадлежащих Альберто домах, перебрались к его родственникам.Накануне вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава. Оттуда эвакуируют около 700 человек. Сейчас магма прорывается на землю в десяти точках.

испания

канарские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, канарские острова