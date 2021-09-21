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"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой - РИА Новости, 21.09.2021
"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что, несмотря на заявления украинских властей, у Киева... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T04:04
2021-09-21T04:04
2021-09-21T13:46
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что, несмотря на заявления украинских властей, у Киева нет шансов в случае военного конфликта с Россией.Он раскритиковал руководство страны, которое пытается "показать силу и мощь", делая агрессивные заявления в адрес Москвы.Генерал подчеркнул, что украинский народ должен добиться, чтобы президент Владимир Зеленский работал лишь в интересах своей страны, а не иностранных государств.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия, вилен мартиросян
04:04 21.09.2021 (обновлено: 13:46 21.09.2021)
"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
Генерал ВСУ Вилен Мартиросян: Украина не в состоянии воевать с Россией