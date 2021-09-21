https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html

"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой

"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой - РИА Новости, 21.09.2021

"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой

Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что, несмотря на заявления украинских властей, у Киева... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T04:04

2021-09-21T04:04

2021-09-21T13:46

в мире

украина

киев

москва

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что, несмотря на заявления украинских властей, у Киева нет шансов в случае военного конфликта с Россией.Он раскритиковал руководство страны, которое пытается "показать силу и мощь", делая агрессивные заявления в адрес Москвы.Генерал подчеркнул, что украинский народ должен добиться, чтобы президент Владимир Зеленский работал лишь в интересах своей страны, а не иностранных государств.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20210921/klimkin-1751067497.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия, вилен мартиросян