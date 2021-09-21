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"Вкусвилл" объявил о ребрендинге
"Вкусвилл" объявил о ребрендинге - РИА Новости, 21.09.2021
"Вкусвилл" объявил о ребрендинге
Сеть магазинов "Вкусвилл" проведет ребрендинг, который затронет логотип и слоган компании, кроме того, он будет предполагать распространение краткого названия - РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:36
2021-09-21T19:36
экономика
технологии
вкусвилл
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" проведет ребрендинг, который затронет логотип и слоган компании, кроме того, он будет предполагать распространение краткого названия - ВВ, говорится в сообщении компании."Помимо обновленного логотипа у нас появился еще один фирменный цвет - ягодный, символизирующий вкус. А наш любимый зеленый цвет указывает на натуральность и пользу. ... Еще одна "новинка": мы активно внедряем не только новое полное написание - "Вкусвилл", - но и сокращение ВВ для интернет-магазина, символизирующее скорость и удобство нашей доставки", - говорится в сообщении.Ритейлер обновил и слоган - это "Здесь полезное вкусно". Компания указывает, что визуальный язык бренда разработан LINII Group. В свою очередь, как отмечает "Вкусвилл", новый фирменный шрифт для акцентов и заголовков разработан Юрием Гордоном - автором первого исследования о формах знаков современного русского алфавита.Это уже вторая новость о смене визуального стиля компании в российском ритейле за день. Ранее во вторник сеть магазинов "Азбука вкуса" сообщила, что проведет ребрендинг впервые за 15 лет."Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Выручка компании в 2020 году по РСБУ увеличилась на 38,2% по сравнению с предыдущим годом - до 114,008 миллиарда рублей, чистая прибыль снизилась на 38,8%, до 1,834 миллиарда. Согласно отчету "Вкусвилла", основатель ритейлера Андрей Кривенко напрямую владеет 1,79% компании, косвенно - 85,19%. Еще 12,16% - у структуры Baring Vostok.
https://ria.ru/20210907/vkusvill-1749055655.html
https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html
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Новости
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экономика, технологии, вкусвилл, россия
19:36 21.09.2021
 
"Вкусвилл" объявил о ребрендинге

Сеть магазинов "Вкусвилл" проведет ребрендинг, сменит логотип и слоган компании

© Вкусвилл"Вкусвилл" ребрендинг
Вкусвилл ребрендинг
© Вкусвилл
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" проведет ребрендинг, который затронет логотип и слоган компании, кроме того, он будет предполагать распространение краткого названия - ВВ, говорится в сообщении компании.
"Помимо обновленного логотипа у нас появился еще один фирменный цвет - ягодный, символизирующий вкус. А наш любимый зеленый цвет указывает на натуральность и пользу. ... Еще одна "новинка": мы активно внедряем не только новое полное написание - "Вкусвилл", - но и сокращение ВВ для интернет-магазина, символизирующее скорость и удобство нашей доставки", - говорится в сообщении.
Покупатель в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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"Вкусвилл" планирует выйти на IPO в ближайшие месяцы, пишут СМИ
Ритейлер обновил и слоган - это "Здесь полезное вкусно". Компания указывает, что визуальный язык бренда разработан LINII Group. В свою очередь, как отмечает "Вкусвилл", новый фирменный шрифт для акцентов и заголовков разработан Юрием Гордоном - автором первого исследования о формах знаков современного русского алфавита.
Это уже вторая новость о смене визуального стиля компании в российском ритейле за день. Ранее во вторник сеть магазинов "Азбука вкуса" сообщила, что проведет ребрендинг впервые за 15 лет.
"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Выручка компании в 2020 году по РСБУ увеличилась на 38,2% по сравнению с предыдущим годом - до 114,008 миллиарда рублей, чистая прибыль снизилась на 38,8%, до 1,834 миллиарда. Согласно отчету "Вкусвилла", основатель ритейлера Андрей Кривенко напрямую владеет 1,79% компании, косвенно - 85,19%. Еще 12,16% - у структуры Baring Vostok.
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