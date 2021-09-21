18:40 21.09.2021 (обновлено: 18:55 21.09.2021)
Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США
Депутат Слуцкий сообщил, что ему до сих пор не открыли визу в США для участия в ГА ООН
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Слуцкий должен был отправиться туда в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня.
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"Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал Слуцкий журналистам.
Он допустил возможность, что это связано с тем, что находится в американских "черных списках", как и многие другие российские политики.
"Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток "визовых войн", - добавил парламентарий.
Кроме того он отметил, что это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, "действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".