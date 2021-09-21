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Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США
Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США - РИА Новости, 21.09.2021
Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США
Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:40
2021-09-21T18:55
в мире
сша
генеральная ассамблея оон
леонид слуцкий (политик)
оон
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской делегации для участия в Генассамблее ООН.Слуцкий должен был отправиться туда в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня."Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал Слуцкий журналистам.Он допустил возможность, что это связано с тем, что находится в американских "черных списках", как и многие другие российские политики."Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток "визовых войн", - добавил парламентарий.Кроме того он отметил, что это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, "действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".
https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html
https://ria.ru/20210217/viza-1597798743.html
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в мире, сша, генеральная ассамблея оон, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, россия
18:40 21.09.2021 (обновлено: 18:55 21.09.2021)
 
Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США

Депутат Слуцкий сообщил, что ему до сих пор не открыли визу в США для участия в ГА ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Слуцкий должен был отправиться туда в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня.
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"Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал Слуцкий журналистам.
Он допустил возможность, что это связано с тем, что находится в американских "черных списках", как и многие другие российские политики.
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"Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток "визовых войн", - добавил парламентарий.
Кроме того он отметил, что это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, "действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".
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