https://ria.ru/20210921/viza-1751195892.html

Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США

Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США - РИА Новости, 21.09.2021

Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:40

2021-09-21T18:40

2021-09-21T18:55

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в составе российской делегации для участия в Генассамблее ООН.Слуцкий должен был отправиться туда в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня."Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал Слуцкий журналистам.Он допустил возможность, что это связано с тем, что находится в американских "черных списках", как и многие другие российские политики."Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток "визовых войн", - добавил парламентарий.Кроме того он отметил, что это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, "действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".

https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html

https://ria.ru/20210217/viza-1597798743.html

https://ria.ru/20210702/otkaz-1739635782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, генеральная ассамблея оон, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, россия