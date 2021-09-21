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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/videoservis-1751098224.html
Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией
Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией - РИА Новости, 21.09.2021
Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией
Популярность стриминговых платформ и видеосервисов связана не с пандемией коронавируса и самоизоляцией, как это часто преподносится, а с изменением... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:27
культура
александр роднянский
мтс
национальная медиа группа
жора крыжовников
новости культуры
кино и сериалы
яндекс
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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Популярность стриминговых платформ и видеосервисов связана не с пандемией коронавируса и самоизоляцией, как это часто преподносится, а с изменением потребительского поведения, заявил продюсер, президент "Кинотавра" Александр Роднянский в рамках встречи с представителями российских онлайн-платформ."Кинопрокат претерпевает безусловные изменения конфигурации и структуры своей работы… Главными бенефициарами последних лет стали стриминговые платформы. Это случилось не в последние два года пандемии, и не столько в связи с пандемией, это произошло в связи с категорическим изменением потребительского поведения, поведения зрителей в последние 10 лет", - сказал Роднянский.Эксперт добавил, что появились поколения зрителей, которые с удовольствием смотрят качественный контент на малых экранах и привыкли к качественным сериальным историям.Во встрече приняли участие представители ведущих российских онлайн-платформ, среди которых креативный продюсер IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер "НМГ Студия" (more.tv) Жора Крыжовников, гендиректор Start Юлия Миндубаева, гендиректор видеоплатформы Premier Софья Митрофанова, гендиректор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, генеральный продюсер мультимедийной платформы Okko Джаник Файзиев и гендиректор "Яндекс.Студия" Ольга Филипук. Эксперты обсудили свои наиболее удачные сериальные проекты, причины их успеха у зрителей и многие другие вопросы.По итогам 2020 года онлайн-платформы сообщали, что стали одной из немногих индустрий, для которых пандемийный год оказался прибыльным: во время всеобщей изоляции видеосервисы зафиксировали пик активности у своих пользователей, многие из которых продлили подписку и после снятия ограничений.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
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александр роднянский, мтс, национальная медиа группа , жора крыжовников, новости культуры, кино и сериалы, яндекс
11:27 21.09.2021
 

Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Популярность стриминговых платформ и видеосервисов связана не с пандемией коронавируса и самоизоляцией, как это часто преподносится, а с изменением потребительского поведения, заявил продюсер, президент "Кинотавра" Александр Роднянский в рамках встречи с представителями российских онлайн-платформ.
"Кинопрокат претерпевает безусловные изменения конфигурации и структуры своей работы… Главными бенефициарами последних лет стали стриминговые платформы. Это случилось не в последние два года пандемии, и не столько в связи с пандемией, это произошло в связи с категорическим изменением потребительского поведения, поведения зрителей в последние 10 лет", - сказал Роднянский.
Эксперт добавил, что появились поколения зрителей, которые с удовольствием смотрят качественный контент на малых экранах и привыкли к качественным сериальным историям.
Во встрече приняли участие представители ведущих российских онлайн-платформ, среди которых креативный продюсер IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер "НМГ Студия" (more.tv) Жора Крыжовников, гендиректор Start Юлия Миндубаева, гендиректор видеоплатформы Premier Софья Митрофанова, гендиректор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, генеральный продюсер мультимедийной платформы Okko Джаник Файзиев и гендиректор "Яндекс.Студия" Ольга Филипук. Эксперты обсудили свои наиболее удачные сериальные проекты, причины их успеха у зрителей и многие другие вопросы.
По итогам 2020 года онлайн-платформы сообщали, что стали одной из немногих индустрий, для которых пандемийный год оказался прибыльным: во время всеобщей изоляции видеосервисы зафиксировали пик активности у своих пользователей, многие из которых продлили подписку и после снятия ограничений.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
Актеры перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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КультураАлександр РоднянскийМТСНациональная Медиа ГруппаЖора КрыжовниковНовости культурыКино и сериалыЯндекс
 
 
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