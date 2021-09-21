https://ria.ru/20210921/videoservis-1751098224.html

Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией

Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией - РИА Новости, 21.09.2021

Роднянский считает, что популярность видеосервисов не связана с пандемией

Популярность стриминговых платформ и видеосервисов связана не с пандемией коронавируса и самоизоляцией, как это часто преподносится, а с изменением... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:27

2021-09-21T11:27

2021-09-21T11:27

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александр роднянский

мтс

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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Популярность стриминговых платформ и видеосервисов связана не с пандемией коронавируса и самоизоляцией, как это часто преподносится, а с изменением потребительского поведения, заявил продюсер, президент "Кинотавра" Александр Роднянский в рамках встречи с представителями российских онлайн-платформ."Кинопрокат претерпевает безусловные изменения конфигурации и структуры своей работы… Главными бенефициарами последних лет стали стриминговые платформы. Это случилось не в последние два года пандемии, и не столько в связи с пандемией, это произошло в связи с категорическим изменением потребительского поведения, поведения зрителей в последние 10 лет", - сказал Роднянский.Эксперт добавил, что появились поколения зрителей, которые с удовольствием смотрят качественный контент на малых экранах и привыкли к качественным сериальным историям.Во встрече приняли участие представители ведущих российских онлайн-платформ, среди которых креативный продюсер IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер "НМГ Студия" (more.tv) Жора Крыжовников, гендиректор Start Юлия Миндубаева, гендиректор видеоплатформы Premier Софья Митрофанова, гендиректор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, генеральный продюсер мультимедийной платформы Okko Джаник Файзиев и гендиректор "Яндекс.Студия" Ольга Филипук. Эксперты обсудили свои наиболее удачные сериальные проекты, причины их успеха у зрителей и многие другие вопросы.По итогам 2020 года онлайн-платформы сообщали, что стали одной из немногих индустрий, для которых пандемийный год оказался прибыльным: во время всеобщей изоляции видеосервисы зафиксировали пик активности у своих пользователей, многие из которых продлили подписку и после снятия ограничений.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума.

https://ria.ru/20210918/kino-1750588326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр роднянский, мтс, национальная медиа группа , жора крыжовников, новости культуры, кино и сериалы, яндекс