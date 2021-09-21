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Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт - РИА Новости, 21.09.2021
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:58
2021-09-21T15:58
общество
здоровье - общество
лейла намазова-баранова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила она на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".
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общество, здоровье - общество, лейла намазова-баранова, россия
15:58 21.09.2021
 
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт

Глава Союза педиатров: подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова
Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
"Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила она на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЛейла Намазова-БарановаРоссия
 
 
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