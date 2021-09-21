https://ria.ru/20210921/vaktsiny-1751156218.html

Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт

Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт - РИА Новости, 21.09.2021

Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт

Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:58

2021-09-21T15:58

2021-09-21T15:58

общество

здоровье - общество

лейла намазова-баранова

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила она на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, лейла намазова-баранова, россия