https://ria.ru/20210921/vaktsiny-1751156218.html
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт - РИА Новости, 21.09.2021
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:58
2021-09-21T15:58
2021-09-21T15:58
общество
здоровье - общество
лейла намазова-баранова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751155736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e20d15f1513ce2098c8161e5d41dd38.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила она на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751155736_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e1fcd11d875406b6c21e0245a4d6efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, лейла намазова-баранова, россия
Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, заявила эксперт
Глава Союза педиатров: подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа