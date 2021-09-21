Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/vaktsinatsiya-1751096349.html
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет
Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:17
2021-09-21T11:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
андрей каприн
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.Ранее итальянский минздрав сообщил, что все итальянские регионы начали вакцинацию самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19."У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда... клиническими исследованиями, поэтому просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал Каприн журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли такие меры в России для онкобольных.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, андрей каприн, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
11:17 21.09.2021
 
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет

Эксперт Минздрава Каприн: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"У нас прививаются онкологические больные в период неострой стадии или лечения агрессивного. У нас "Спутником" определены показания для онкологических больных, и нет проблем", - сказал он журналистам.
Ранее итальянский минздрав сообщил, что все итальянские регионы начали вакцинацию самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19.
"У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда... клиническими исследованиями, поэтому просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал Каприн журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли такие меры в России для онкобольных.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАндрей КапринРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Лента новостейМолния