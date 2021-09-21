https://ria.ru/20210921/vaktsinatsiya-1751096349.html

Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет

Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет - РИА Новости, 21.09.2021

Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет

Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:17

2021-09-21T11:17

2021-09-21T11:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

андрей каприн

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.Ранее итальянский минздрав сообщил, что все итальянские регионы начали вакцинацию самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19."У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда... клиническими исследованиями, поэтому просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал Каприн журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли такие меры в России для онкобольных.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, андрей каприн, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19