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Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет
Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:17
2021-09-21T11:17
2021-09-21T11:17
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проблем с вакцинацией онкбольных от COVID-19 "Спутником V" нет, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.Ранее итальянский минздрав сообщил, что все итальянские регионы начали вакцинацию самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19."У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда... клиническими исследованиями, поэтому просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал Каприн журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли такие меры в России для онкобольных.
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РИА Новости
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Эксперт Минздрава: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет
Эксперт Минздрава Каприн: проблем с вакцинацией онкобольных от COVID-19 нет