https://ria.ru/20210921/vaktsina-1751151918.html

J&J опубликовала данные об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID-19

J&J опубликовала данные об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

J&J опубликовала данные об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID-19

Компания Johnson & Johnson опубликовала новые данные, согласно которым бустерная доза ее вакцины, введенная через два месяца после первого укола, увеличивает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:39

2021-09-21T15:39

2021-09-21T15:39

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

сша

johnson & johnson

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Компания Johnson & Johnson опубликовала новые данные, согласно которым бустерная доза ее вакцины, введенная через два месяца после первого укола, увеличивает число антител в 4-6 раз и в 9-12 раз при введении спустя полгода после первого укола.Компания J&J сообщила, что ее однокомпонентная вакцина показала высокую эффективность: 79% сопротивляемости заражению COVID-19 и 81% - госпитализации зараженного. Данные были получены в результате исследования, в котором участвовали 390 тысяч вакцинированных J&J людей и около 1.5 миллиона не вакцинированных вовсе.Согласно данным компании, бустерная доза, введенная спустя два месяца после первой вакцины, в США обеспечивала защиту от заражения COVID-19 на уровне 94%."Когда бустерная доза вакцины J&J от COVID-19 вводилась спустя два месяца после первой прививки, то количество антител возрастало в 4-6 раз", - говорится в релизе на сайте компании.Отмечается, что введение бустерной дозы через полгода после первой прививки увеличивает количество антител в девять раз в первую неделю после укола и в 12 – в течение последующих четырех недель, вне зависимости от возраста.Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составляла 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека.

https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19