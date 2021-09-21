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Делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН
Делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2021
Делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН
Украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T23:08
2021-09-21T23:08
2021-09-21T23:08
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров."По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также", - сказал Никифоров во время общения с журналистами, видео опубликовал телеканал "Дом" на своем сайте.В понедельник поздно вечером Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Киев может решать вопрос по Донбассу и Крыму. Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
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в мире, киев, генеральная ассамблея оон, россия
Делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН
Никифоров: делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН