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Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента
Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента - РИА Новости, 21.09.2021
Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:19
2021-09-21T12:19
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента Владимира Зеленского в интересах третьих лиц, у него также возникли фундаментальные разногласия с пропрезидентской партией "Слуга народа".Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается сам уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку."На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так - тормозит в интересах определенных лиц… К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией ("Слуга народа" - ред.) и Дмитрием Александровичем", - сказал Подоляк в интервью изданию "Главком", опубликованном во вторник.По его словам, Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда Зеленского с программой, с которой она шла на выборы."Он (Разумков – ред.) считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что у этой системы ресурса уже нет", - добавил Подоляк.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 народных депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами народных депутатов.
https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html
https://ria.ru/20210914/avakov-1750078120.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
12:19 21.09.2021
 
Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: спикер Рады тормозит инициативы президента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента Владимира Зеленского в интересах третьих лиц, у него также возникли фундаментальные разногласия с пропрезидентской партией "Слуга народа".
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается сам уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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"На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так - тормозит в интересах определенных лиц… К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией ("Слуга народа" - ред.) и Дмитрием Александровичем", - сказал Подоляк в интервью изданию "Главком", опубликованном во вторник.
По его словам, Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда Зеленского с программой, с которой она шла на выборы.
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"Он (Разумков – ред.) считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что у этой системы ресурса уже нет", - добавил Подоляк.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 народных депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами народных депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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