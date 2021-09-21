https://ria.ru/20210921/ukraina-1751110165.html

Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента

Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента - РИА Новости, 21.09.2021

Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:19

2021-09-21T12:19

2021-09-21T12:19

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента Владимира Зеленского в интересах третьих лиц, у него также возникли фундаментальные разногласия с пропрезидентской партией "Слуга народа".Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается сам уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку."На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так - тормозит в интересах определенных лиц… К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией ("Слуга народа" - ред.) и Дмитрием Александровичем", - сказал Подоляк в интервью изданию "Главком", опубликованном во вторник.По его словам, Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда Зеленского с программой, с которой она шла на выборы."Он (Разумков – ред.) считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что у этой системы ресурса уже нет", - добавил Подоляк.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 народных депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами народных депутатов.

https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html

https://ria.ru/20210914/avakov-1750078120.html

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748064813.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков