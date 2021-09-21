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https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html
Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе
Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе - РИА Новости, 21.09.2021
Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе
Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:00
2021-09-21T08:01
авторы
украина
киев
нато
россия
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Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий.Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады.Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент.Стратегия будет действовать на период до 2025 года — то есть всего три года года и три месяца, что для решения долгосрочных задач обычно маловато. Но на Украине много необычного.Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть.В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит:А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее.Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей:Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти.Украина уже прошла этапы запрета политических партий, фильмов и книг, отдельных людей, блокирования неугодных СМИ и убийств журналистов, преследования обычных граждан за инакомыслие и стимулирования фашизации общества.Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае.По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления.Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству.
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/ukraina-1749053595.html
https://ria.ru/20210917/ukraina-1750626594.html
https://ria.ru/20210916/strategiya-1750251058.html
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html
https://ria.ru/20210916/ukraina-1750333573.html
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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353
60
авторы, украина, киев, нато, россия
08:00 21.09.2021 (обновлено: 08:01 21.09.2021)
 

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

© AFP 2021 / Sergei SupinskyЛюди в масках проходят мимо баннера с изображением Киева
Люди в масках проходят мимо баннера с изображением Киева - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий.
Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 17:08Сказано в эфире
Эксперт: политика Украины превратилась в "абсолютную странность"
Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент.
Стратегия будет действовать на период до 2025 года — то есть всего три года года и три месяца, что для решения долгосрочных задач обычно маловато. Но на Украине много необычного.
Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 23:29
Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"
В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит:
  • увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний;
  • информационную политику России, которая представляет долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других демократических стран ("российские специальные информационные операции нацелены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а российские спецслужбы пытаются усилить внутренние противоречия в демократических странах");
  • институционализацию социальных сетей и смену балансов информационных отношений, что сказывается на уровне защиты частных прав человека;
  • низкий уровень медиаграмотности граждан в совокупности со стремительным распространением цифровых технологий.
А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 01:27
Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США
Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей:
  1. 1
    Противодействие дезинформации. Методы борьбы в переводе на человеческий язык: создание пропагандистских (хотя их уже и так наплодили неисчислимо много) и мониторинговых структур, информационные и психологические атаки на "государство-агрессора", привлечение к ответственности за инакомыслие (под соусом дезинформации), тотальный контроль за интернетом, запреты на показ фильмов, воспроизведение песен, другой аудиовизуальной продукции, ограничение гастрольной деятельности и тому подобное.
  2. 2
    Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждения общенациональной идентичности. В переводе: продолжение тотальной украинизации языкового пространства и переписывания истории, стимулирование развития местного кинематографа (тут пропаганда плотно связана с распилом потоков близкими к президенту лицами), укрепление связей с украинской диаспорой (разумеется, обитающей на Западе).
  3. 3
    Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности. Это внедрение самоцензуры в СМИ (уже, по сути, реализовано), подготовка пропагандистов.
  4. 4
    Обеспечение конституционных прав личности на свободу выражения и защиту частной жизни, защиту прав журналистов и противодействие незаконному контенту. Подразумевается принятие закона о журналистике, который полностью поставит ее под контроль власти и закрепит жесткие меры ответственности за любое отклонение от "линии партии". Также предполагается продолжение практики раскрытия персональных данных по лекалам сайта "Миротворец".
  5. 5
    Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных и на прилегающих к ним территориях. Подразумевается распространение украинской пропаганды на территорию неподконтрольного Донбасса и Крыма, а также на иностранную аудиторию.
  6. 6
    Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. То есть единых "темников" для всех органов власти и прикормленных представителей "гражданского общества" внутри страны. И опять же — развитие каналов пропаганды для ее доставки за пределы страны.
  7. 7
    Развитие информационного общества и повышение культуры диалога. Речь, прежде всего, идет о финансировании и развитии государственного вещания.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:24
Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине
Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти.
Украина уже прошла этапы запрета политических партий, фильмов и книг, отдельных людей, блокирования неугодных СМИ и убийств журналистов, преследования обычных граждан за инакомыслие и стимулирования фашизации общества.
Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае.
По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления.
Люди у входа в здание телеканала Интер в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:25
Украинский телеканал "Интер" проверят из-за кино с Михалковым и Боярским
Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству.
 
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