https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе - РИА Новости, 21.09.2021

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:01

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Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий.Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады.Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент.Стратегия будет действовать на период до 2025 года — то есть всего три года года и три месяца, что для решения долгосрочных задач обычно маловато. Но на Украине много необычного.Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть.В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит:А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее.Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей:Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти.Украина уже прошла этапы запрета политических партий, фильмов и книг, отдельных людей, блокирования неугодных СМИ и убийств журналистов, преследования обычных граждан за инакомыслие и стимулирования фашизации общества.Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае.По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления.Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/ukraina-1749053595.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750626594.html

https://ria.ru/20210916/strategiya-1750251058.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750333573.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, киев, нато, россия