https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html

В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом

В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом - РИА Новости, 21.09.2021

В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом

Нетрезвый житель Альметьевска, находясь в своей квартире, угрожает взорвать дом, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:33

2021-09-21T14:33

2021-09-21T14:56

происшествия

альметьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Нетрезвый житель Альметьевска, находясь в своей квартире, угрожает взорвать дом, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях написали, что жилец дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает подорвать его якобы имеющейся у него гранатой.По его информации, на месте работают все оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210310/lechenie-1600625421.html

альметьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, альметьевск