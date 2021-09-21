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В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом
В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом - РИА Новости, 21.09.2021
В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом
Нетрезвый житель Альметьевска, находясь в своей квартире, угрожает взорвать дом, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:33
2021-09-21T14:33
2021-09-21T14:56
происшествия
альметьевск
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КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Нетрезвый житель Альметьевска, находясь в своей квартире, угрожает взорвать дом, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях написали, что жилец дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает подорвать его якобы имеющейся у него гранатой.По его информации, на месте работают все оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, альметьевск
14:33 21.09.2021 (обновлено: 14:56 21.09.2021)
В Татарстане мужчина угрожает взорвать дом
МВД: нетрезвый мужчина угрожает взорвать дом в Альметьевске
КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Нетрезвый житель Альметьевска, находясь в своей квартире, угрожает взорвать дом, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях написали, что жилец дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает подорвать его якобы имеющейся у него гранатой.
"Факт подтверждаем. По предварительной информации, мужчина пьяный пришел домой, угрожает подорвать дом", — сказал собеседник агентства.
По его информации, на месте работают все оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.