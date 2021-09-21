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Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году
Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году - РИА Новости, 21.09.2021
Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году
Самыми угоняемыми марками автомобилей в 2021 году в России оказались Hyundai, Kia и Toyota. Об этом пишет портал Autonews.ru со ссылкой на данные страховщиков. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:46
2021-09-21T17:43
экономика
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ресо-гарантия
авто
lexus
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Самыми угоняемыми марками автомобилей в 2021 году в России оказались Hyundai, Kia и Toyota. Об этом пишет портал Autonews.ru со ссылкой на данные страховщиков.Отмечается, что в рейтинг попала статистика по зарегистрированным кражам машин с оформленными полисами каско. Она обычно отличается от данных МВД, так как не учитывает транспортные средства без страховки. В перечне также указывались Lexus и Mitsubishi. Аналитики отметили, что растет число таких преступлений и в отношении автомобилей китайского производства. Как считает один из основателей компании по производству противоугонных систем "Угона.Нет" Алексей Курчанов, это связано с увеличением их доли на рынке.По данным "АльфаСтрахования", за восемь месяцев 2021 года число заявленных по каско краж в абсолютных значениях снизилось на 27 процентов по сравнению с 2020-м."Мы связываем эту тенденцию с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ", — объяснил директор департамента страховых выплат Александр Харагезов.Автомобили, по его словам, отправляли в соседние страны для сбыта, однако из-за ужесточенных ограничений этот поток иссяк.
https://ria.ru/20200629/1573600443.html
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экономика, росгосстрах, ресо-гарантия, авто, lexus, россия
16:46 21.09.2021 (обновлено: 17:43 21.09.2021)
 
Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

Autonews.ru: в России чаще всего угоняют автомобили Hyundai, Kia и Toyota

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтоугонщик
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Самыми угоняемыми марками автомобилей в 2021 году в России оказались Hyundai, Kia и Toyota. Об этом пишет портал Autonews.ru со ссылкой на данные страховщиков.
Отмечается, что в рейтинг попала статистика по зарегистрированным кражам машин с оформленными полисами каско. Она обычно отличается от данных МВД, так как не учитывает транспортные средства без страховки. В перечне также указывались Lexus и Mitsubishi.
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Аналитики отметили, что растет число таких преступлений и в отношении автомобилей китайского производства. Как считает один из основателей компании по производству противоугонных систем "Угона.Нет" Алексей Курчанов, это связано с увеличением их доли на рынке.
По данным "АльфаСтрахования", за восемь месяцев 2021 года число заявленных по каско краж в абсолютных значениях снизилось на 27 процентов по сравнению с 2020-м.
"Мы связываем эту тенденцию с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ", — объяснил директор департамента страховых выплат Александр Харагезов.
Автомобили, по его словам, отправляли в соседние страны для сбыта, однако из-за ужесточенных ограничений этот поток иссяк.
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ЭкономикаРосгосстрахРЕСО-ГарантияАвтоLexusРоссия
 
 
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