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МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией
МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией - РИА Новости, 21.09.2021
МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией
Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям "Запад-2021", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:48
2021-09-21T16:48
в мире
белоруссия
москва
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям "Запад-2021", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она сообщила, что в Москве обратили внимание на "срежисированную" на Западе тему несоответствия российских стратегических военных учений России и Белоруссии "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности."В чем только нас не обвиняют - и в сокрытии данных, и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога. Все, как мы любим. Как это назвать - откровенное лукавство или сознательная дезинформация? Я все-таки считаю - второе", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу венского документа 2011 года.Кроме того, отметила Захарова, российская сторона заранее провела брифинг для западных партнеров касательно учений, число же задействованных на территории России военных не превышало предусмотренный порог и было значительно меньше."К сожалению, не всегда видим такую же открытость со стороны альянса. НАТО давно взяли курс на практику дробления своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же сил и средств", - добавила официальный представитель МИД РФ.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" прошла с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий. Официальная церемония закрытия учений в России состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
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в мире, белоруссия, москва, нато, мария захарова, россия
16:48 21.09.2021
 
МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией

Захарова назвала данные Запада об учениях России и Белоруссии "Запад-2021" дезинформацией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсновной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям "Запад-2021", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она сообщила, что в Москве обратили внимание на "срежисированную" на Западе тему несоответствия российских стратегических военных учений России и Белоруссии "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 02:15
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
"В чем только нас не обвиняют - и в сокрытии данных, и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога. Все, как мы любим. Как это назвать - откровенное лукавство или сознательная дезинформация? Я все-таки считаю - второе", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу венского документа 2011 года.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 01:55
NRK: в Норвегии выдвинули к России требование из-за учений "Запад-2021"
Кроме того, отметила Захарова, российская сторона заранее провела брифинг для западных партнеров касательно учений, число же задействованных на территории России военных не превышало предусмотренный порог и было значительно меньше.
"К сожалению, не всегда видим такую же открытость со стороны альянса. НАТО давно взяли курс на практику дробления своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же сил и средств", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" прошла с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий. Официальная церемония закрытия учений в России состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.
Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

Тяжелый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Представительница армии Монголии во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

РТК Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

Боевая машина десанта БМД-4 на учениях Запад -2021 вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и вооруженных сил Белоруссии Запад -2021
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

Учения Запад-2021 в Белоруссии
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
 
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