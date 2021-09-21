https://ria.ru/20210921/ucheniya-1751171458.html

МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией

МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией - РИА Новости, 21.09.2021

МИД назвал заявления Запада о российско-белорусских учениях дезинформацией

Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям "Запад-2021", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:48

2021-09-21T16:48

2021-09-21T16:48

в мире

белоруссия

москва

нато

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749995893_124:0:3765:2048_1920x0_80_0_0_2b36a755fa759284dc76caf51d2c4496.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям "Запад-2021", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она сообщила, что в Москве обратили внимание на "срежисированную" на Западе тему несоответствия российских стратегических военных учений России и Белоруссии "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности."В чем только нас не обвиняют - и в сокрытии данных, и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога. Все, как мы любим. Как это назвать - откровенное лукавство или сознательная дезинформация? Я все-таки считаю - второе", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу венского документа 2011 года.Кроме того, отметила Захарова, российская сторона заранее провела брифинг для западных партнеров касательно учений, число же задействованных на территории России военных не превышало предусмотренный порог и было значительно меньше."К сожалению, не всегда видим такую же открытость со стороны альянса. НАТО давно взяли курс на практику дробления своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же сил и средств", - добавила официальный представитель МИД РФ.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" прошла с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий. Официальная церемония закрытия учений в России состоялась 15 сентября на нижегородском полигоне Мулино.

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, москва, нато, мария захарова, россия