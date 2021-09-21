https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751093114.html

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году - РИА Новости, 21.09.2021

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году

Полицейские задержали в Калининграде 21-летнего подозреваемого в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка в кемпинге в парке на берегу Обского моря в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:01

2021-09-21T11:01

2021-09-21T12:39

происшествия

калининград

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751113633_0:143:1024:719_1920x0_80_0_0_0230ffbdf5774ad7c06cc2f6560a33d0.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Калининграде 21-летнего подозреваемого в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка в кемпинге в парке на берегу Обского моря в Новосибирске, сообщает во вторник СУСК РФ по Новосибирской области.По данным следствия, утром 28 июня 2018 года в кемпинге в парке культуры и отдыха "У моря обского" в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями шеи, от которых он скончался. Преступник скрылся. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить местонахождение подозреваемого по делу.В ГУМВД по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошло убийство. Рассматривались различные версии совершенного преступления, проверены сотни человек. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, в настоящее время проживающий в Калининградской области. Полицейские отправились в командировку в Калининград.В следственном управлении уточнили, что 18 сентября полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в Калининграде и этапировали в Новосибирск, он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего."Следствием установлено, что 28 июня… между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751079637.html

калининград

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининград, новосибирск