https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751093114.html
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году - РИА Новости, 21.09.2021
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году
Полицейские задержали в Калининграде 21-летнего подозреваемого в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка в кемпинге в парке на берегу Обского моря в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:01
2021-09-21T11:01
2021-09-21T12:39
происшествия
калининград
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Калининграде 21-летнего подозреваемого в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка в кемпинге в парке на берегу Обского моря в Новосибирске, сообщает во вторник СУСК РФ по Новосибирской области.По данным следствия, утром 28 июня 2018 года в кемпинге в парке культуры и отдыха "У моря обского" в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями шеи, от которых он скончался. Преступник скрылся. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить местонахождение подозреваемого по делу.В ГУМВД по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошло убийство. Рассматривались различные версии совершенного преступления, проверены сотни человек. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, в настоящее время проживающий в Калининградской области. Полицейские отправились в командировку в Калининград.В следственном управлении уточнили, что 18 сентября полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в Калининграде и этапировали в Новосибирск, он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего."Следствием установлено, что 28 июня… между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.
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происшествия, калининград, новосибирск
11:01 21.09.2021 (обновлено: 12:39 21.09.2021)
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году
Подозреваемого в убийстве подростка в Новосибирске в 2018 году задержали в Калининграде
НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости.
Полицейские задержали в Калининграде
21-летнего подозреваемого в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка в кемпинге в парке на берегу Обского моря в Новосибирске
, сообщает во вторник СУСК РФ по Новосибирской области
.
По данным следствия, утром 28 июня 2018 года в кемпинге в парке культуры и отдыха "У моря обского" в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями шеи, от которых он скончался. Преступник скрылся. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить местонахождение подозреваемого по делу.
В ГУМВД по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошло убийство. Рассматривались различные версии совершенного преступления, проверены сотни человек. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, в настоящее время проживающий в Калининградской области
. Полицейские отправились в командировку в Калининград.
В следственном управлении уточнили, что 18 сентября полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в Калининграде и этапировали в Новосибирск, он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего.
"Следствием установлено, что 28 июня… между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у главы СК
России Александра Бастрыкина.