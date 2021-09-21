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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы - РИА Новости, 21.09.2021
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане проживут без поучений Турции, отказавшейся признавать итоги выборов в Госдуму РФ на... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:07
2021-09-21T18:07
выборы в государственную думу
политика
республика крым
турция
госдума рф
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане проживут без поучений Турции, отказавшейся признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории полуострова, и призвал турецкие власти не забывать британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме.МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ."Мы открыты к полноценному сотрудничеству с нашими ближайшими соседями из Турции. Но живем мы не для того, чтобы им понравиться, и совсем не в соответствии с их представлениями о том, как мы должны себя вести. Если Турция хочет равноправного, взаимовыгодного сотрудничества — милости просим в Крым. Если собирается нас поучать — проживем и без нее", - сказал журналистам Константинов.По его словам, крымчане выбрали Россию, вернулись домой, о чем мечтали несколько поколений и продолжают твердо стоять на своем."Никакие блокады, санкции, теракты нас с нее не сдвинули и не сдвинут... Пусть в Турции какие-то выборы проведут, пусть попробуют это сделать хоть на десятую долю так же демократично и конкурентно, как в России — мы их тоже не признаем, скажем, на территории Стамбула, правильное название которого Константинополь, поскольку мы не признаем нелегальную аннексию этого города, совершенную в 1453 году. И что это изменит? Да ничего. Потому мы, скорее всего, не станем заниматься такими глупостями даже в отместку своему южному соседу", - сказал Константинов.По его мнению, Турции не стоит брать пример с западных партнеров, для которых характерна избирательная память и двойные стандарты.Константинов подчеркнул, что события 2016 года в Турции считают попыткой военного переворота, а события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом не признают."Ведь если не путать черное и белое, то надо отказывать в признании легитимности украинского режима, всех его институтов и структур после незаконного свержения конституционной власти, а не наш российский выбор, сделанный предельно легитимно и демократично. И вообще, неплохо бы помнить старую британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20210921/vybory-1751117143.html
https://ria.ru/20210921/vybory-1751112584.html
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политика, республика крым, турция, госдума рф, владимир константинов, россия
18:07 21.09.2021
 
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы

Глава крымского парламента Константинов: крымчане проживут без поучений Турции

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане проживут без поучений Турции, отказавшейся признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории полуострова, и призвал турецкие власти не забывать британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.
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"Мы открыты к полноценному сотрудничеству с нашими ближайшими соседями из Турции. Но живем мы не для того, чтобы им понравиться, и совсем не в соответствии с их представлениями о том, как мы должны себя вести. Если Турция хочет равноправного, взаимовыгодного сотрудничества — милости просим в Крым. Если собирается нас поучать — проживем и без нее", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, крымчане выбрали Россию, вернулись домой, о чем мечтали несколько поколений и продолжают твердо стоять на своем.
"Никакие блокады, санкции, теракты нас с нее не сдвинули и не сдвинут... Пусть в Турции какие-то выборы проведут, пусть попробуют это сделать хоть на десятую долю так же демократично и конкурентно, как в России — мы их тоже не признаем, скажем, на территории Стамбула, правильное название которого Константинополь, поскольку мы не признаем нелегальную аннексию этого города, совершенную в 1453 году. И что это изменит? Да ничего. Потому мы, скорее всего, не станем заниматься такими глупостями даже в отместку своему южному соседу", - сказал Константинов.
По его мнению, Турции не стоит брать пример с западных партнеров, для которых характерна избирательная память и двойные стандарты.
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Сенатор прокомментировал заявление МИД Турции о выборах в Крыму
Константинов подчеркнул, что события 2016 года в Турции считают попыткой военного переворота, а события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом не признают.
"Ведь если не путать черное и белое, то надо отказывать в признании легитимности украинского режима, всех его институтов и структур после незаконного свержения конституционной власти, а не наш российский выбор, сделанный предельно легитимно и демократично. И вообще, неплохо бы помнить старую британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме", - сказал глава парламента.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КрымТурцияГосдума РФВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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