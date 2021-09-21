https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751087658.html
Россия осудила отказ Турции признать выборы в Крыму
Россия осудила отказ Турции признать выборы в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021
Россия осудила отказ Турции признать выборы в Крыму
Москва сделает выводы после высказываний МИД Турции о непризнании выборов в Крыму, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:35
2021-09-21T10:35
2021-09-21T13:05
выборы в государственную думу
политика
турция
мид турции
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россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Москва сделает выводы после высказываний МИД Турции о непризнании выборов в Крыму, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Ранее в Анкаре подчеркнули, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Турции, поскольку страна не признает присоединение региона к России."Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%)Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.
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политика, турция, мид турции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
10:35 21.09.2021 (обновлено: 13:05 21.09.2021)
Россия осудила отказ Турции признать выборы в Крыму
Захарова: Россия не оставит без внимания отказ Турции признать выборы в Госдуму в Крыму