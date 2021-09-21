https://ria.ru/20210921/turkmeniya-1751133186.html
Посольство Туркмении опровергло слухи об ухудшении здоровья президента
Посольство Туркмении опровергло слухи об ухудшении здоровья президента - РИА Новости, 21.09.2021
Посольство Туркмении опровергло слухи об ухудшении здоровья президента
Информация ряда СМИ о якобы ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова абсолютно недостоверна и не соответствует действительности,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:10
2021-09-21T14:10
2021-09-21T14:33
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туркмения
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москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Информация ряда СМИ о якобы ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова абсолютно недостоверна и не соответствует действительности, заявили РИА Новости в туркменском посольстве в Москве.Ранее некоторые СМИ сообщили, что президент Туркменистана Бердымухамедов находится в коме."Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в туркменском диппредставительстве."Президент Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", - подчеркнули в дипмиссии.В посольстве также указали, что "информацию о недавних мероприятиях с участием президента Туркменистана можно найти на сайте turkmenistan.gov.tm".В понедельник президент Туркмении провел расширенное заседание правительства, которое транслировалось по ТВ, подписал ряд документов, в том числе, помиловал 258 туркменских и 6 иностранных граждан в честь 30-летия независимости Туркмении (отмечается 27 сентября).
https://ria.ru/20210708/turkmeniya-1740374244.html
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в мире, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, москва
14:10 21.09.2021 (обновлено: 14:33 21.09.2021)
Посольство Туркмении опровергло слухи об ухудшении здоровья президента
Посольство Туркмении в Москве: утверждения об ухудшении здоровья президента недостоверны
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Информация ряда СМИ о якобы ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова
абсолютно недостоверна и не соответствует действительности, заявили РИА Новости в туркменском посольстве в Москве
.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что президент Туркменистана Бердымухамедов находится в коме.
"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в туркменском диппредставительстве.
"Президент Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", - подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве также указали, что "информацию о недавних мероприятиях с участием президента Туркменистана можно найти на сайте turkmenistan.gov.tm".
В понедельник президент Туркмении провел расширенное заседание правительства, которое транслировалось по ТВ, подписал ряд документов, в том числе, помиловал 258 туркменских и 6 иностранных граждан в честь 30-летия независимости Туркмении (отмечается 27 сентября).