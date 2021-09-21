https://ria.ru/20210921/turizm-1751170939.html

На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей

На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.09.2021

На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей

Расходы федерального бюджета на национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:06

2021-09-21T17:06

2021-09-21T17:06

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета на национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", ее копия имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022 году в объеме 52 840,9 миллиона рублей, в 2023 году — 57 811,3 миллиона рублей, в 2024 — 57 337,0 миллиона рублей", — указано в проекте документа.В частности, в 2022 году порядка 38,785 миллиарда рублей будет направлено на реализацию федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", 12,488 миллиарда — на "Повышение доступности туристических продуктов" и 1,566 миллиарда — на "Совершенствование управления в сфере туризма".В рамках проекта предусматривается ежегодное выделение пяти миллиардов рублей на программу кешбэка или "оказание государственной поддержки АО "Национальная система платежных карт".Предусмотрена также "поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов в 2022 году 748,6 миллиона рублей, в 2023 году — 1 048,1 миллиона рублей".Предполагается и ежегодно выделять 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных рейсов по России.

https://ria.ru/20210921/privivochnyetury-1751134449.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, экономика, бюджет, россия