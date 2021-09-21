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Туризм
https://ria.ru/20210921/turizm-1751170939.html
На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей
На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.09.2021
На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей
Расходы федерального бюджета на национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:06
2021-09-21T17:06
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета на национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", ее копия имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022 году в объеме 52 840,9 миллиона рублей, в 2023 году — 57 811,3 миллиона рублей, в 2024 — 57 337,0 миллиона рублей", — указано в проекте документа.В частности, в 2022 году порядка 38,785 миллиарда рублей будет направлено на реализацию федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", 12,488 миллиарда — на "Повышение доступности туристических продуктов" и 1,566 миллиарда — на "Совершенствование управления в сфере туризма".В рамках проекта предусматривается ежегодное выделение пяти миллиардов рублей на программу кешбэка или "оказание государственной поддержки АО "Национальная система платежных карт".Предусмотрена также "поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов в 2022 году 748,6 миллиона рублей, в 2023 году — 1 048,1 миллиона рублей".Предполагается и ежегодно выделять 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных рейсов по России.
https://ria.ru/20210921/privivochnyetury-1751134449.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, экономика, бюджет, россия
17:06 21.09.2021
 
На развитие туризма в России власти выделят 168 миллиардов рублей

Нацпроект по туризму в 2022-2024 годах получит из бюджета России 168 миллиардов рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета на национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годы запланированы на уровне 168 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", ее копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022 году в объеме 52 840,9 миллиона рублей, в 2023 году — 57 811,3 миллиона рублей, в 2024 — 57 337,0 миллиона рублей", — указано в проекте документа.
В частности, в 2022 году порядка 38,785 миллиарда рублей будет направлено на реализацию федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", 12,488 миллиарда — на "Повышение доступности туристических продуктов" и 1,566 миллиарда — на "Совершенствование управления в сфере туризма".
В рамках проекта предусматривается ежегодное выделение пяти миллиардов рублей на программу кешбэка или "оказание государственной поддержки АО "Национальная система платежных карт".
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Предполагается и ежегодно выделять 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных рейсов по России.
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