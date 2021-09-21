https://ria.ru/20210921/tseny-1751063806.html

Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года - РИА Новости, 21.09.2021

Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T01:15

2021-09-21T01:15

2021-09-21T12:58

экономика

общество

продукты

еда

госдума рф

рэу имени г. в. плеханова

цены

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.По ее словам, по итогам года продукты подорожают на семь-восемь процентов. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61 процента, причем спрос на гаджеты растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за американских санкций. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве России Евгений Балацкий считает, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Госдуму.“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены”, — отметил эксперт.

https://ria.ru/20210915/minselkhoz-1750235469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, продукты, еда, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, цены, россия, елена воронкова, евгений балацкий