Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/tseny-1751063806.html
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года - РИА Новости, 21.09.2021
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T01:15
2021-09-21T12:58
экономика
общество
продукты
еда
госдума рф
рэу имени г. в. плеханова
цены
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.По ее словам, по итогам года продукты подорожают на семь-восемь процентов. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61 процента, причем спрос на гаджеты растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за американских санкций. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве России Евгений Балацкий считает, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Госдуму.“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены”, — отметил эксперт.
https://ria.ru/20210915/minselkhoz-1750235469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_216:369:1785:1546_1920x0_80_0_0_b46973017de6ef2d3711a1553802115e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, продукты, еда, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, цены, россия, елена воронкова, евгений балацкий
01:15 21.09.2021 (обновлено: 12:58 21.09.2021)
 
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

Экономист Воронкова: к концу 2021 года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
По ее словам, по итогам года продукты подорожают на семь-восемь процентов. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61 процента, причем спрос на гаджеты растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за американских санкций. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.
Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве России Евгений Балацкий считает, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Госдуму.
“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены”, — отметил эксперт.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 20:50
Минсельхоз рассказал о ценах на продукты
 
ЭкономикаОбществоПродуктыЕдаГосдума РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦеныРоссияЕлена ВоронковаЕвгений Балацкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Лента новостейМолния