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Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года - РИА Новости, 21.09.2021
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T01:15
2021-09-21T01:15
2021-09-21T12:58
экономика
общество
продукты
еда
госдума рф
рэу имени г. в. плеханова
цены
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.По ее словам, по итогам года продукты подорожают на семь-восемь процентов. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61 процента, причем спрос на гаджеты растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за американских санкций. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве России Евгений Балацкий считает, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Госдуму.“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены”, — отметил эксперт.
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экономика, общество, продукты, еда, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, цены, россия, елена воронкова, евгений балацкий
01:15 21.09.2021 (обновлено: 12:58 21.09.2021)
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
Экономист Воронкова: к концу 2021 года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты