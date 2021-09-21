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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210921/tsentr-1751181269.html
Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре
Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре - РИА Новости, 21.09.2021
Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре
Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:45
2021-09-21T17:45
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
красногорск
емц
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД России и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести Единый миграционный центр подальше от жилых районов.
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, емц
17:45 21.09.2021
 

Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре

CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области / Единый миграционный центр Московской области
Единый миграционный центр Московской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области /
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
"Андрей Юрьевич, мы по вашему поручению подобрали новую удобную площадку для оформления патентов, значит, соответственно, в ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку. Миграционный центр в Путилково перестанет работать", - сообщил Каратаев губернатору Московской области Андрею Воробьеву на оперативном совещании.
Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.
Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД России и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести Единый миграционный центр подальше от жилых районов.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЕМЦ
 
 
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