https://ria.ru/20210921/tsentr-1751181269.html

Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре

Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре - РИА Новости, 21.09.2021

Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре

Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:45

2021-09-21T17:45

2021-09-21T17:45

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Миграционный центр в Путилково перенесут на новую площадку в ноябре, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД России и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести Единый миграционный центр подальше от жилых районов.

https://ria.ru/20210914/migranty-1750029123.html

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красногорск

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общество, московская область (подмосковье), красногорск, емц