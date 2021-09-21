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В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки
В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки - РИА Новости, 21.09.2021
В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки
Томский районный суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам к четырем годам колонии и штрафу в 7 миллионов... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:13
2021-09-21T20:14
происшествия
томский район
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Томский районный суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам к четырем годам колонии и штрафу в 7 миллионов рублей за получение крупных взяток, сообщает во вторник СУСК по Томской области.Ранее сообщалось, что 16 июля 2020 года правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Позже ему предъявили обвинение в коррупции."Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю мэра города Томска по безопасности и общим вопросам…", - говорится в сообщении.Отмечается, что экс-чиновника признали виновным в получении в интересах двух коммерческих организаций взяток в виде стройматериалов и оказания ему услуг по строительству дома и придомовых построек в Томском районе за общее покровительство по службе и совершение других действий в интересах представляемых взяткодателями организаций. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ России по Томской области, добавляется в сообщении."Как установлено судом и следствием, подсудимый в период с 2016 по 2020 годы лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размере… Общая сумма взяток составила более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 7 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html
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происшествия, томский район, томская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:13 21.09.2021 (обновлено: 20:14 21.09.2021)
 
В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки

Бывший вице-мэр Томска Суриков получил четыре года колонии за взятки

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки
Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Томский районный суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам к четырем годам колонии и штрафу в 7 миллионов рублей за получение крупных взяток, сообщает во вторник СУСК по Томской области.
Ранее сообщалось, что 16 июля 2020 года правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Позже ему предъявили обвинение в коррупции.
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"Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю мэра города Томска по безопасности и общим вопросам…", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-чиновника признали виновным в получении в интересах двух коммерческих организаций взяток в виде стройматериалов и оказания ему услуг по строительству дома и придомовых построек в Томском районе за общее покровительство по службе и совершение других действий в интересах представляемых взяткодателями организаций. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ России по Томской области, добавляется в сообщении.
"Как установлено судом и следствием, подсудимый в период с 2016 по 2020 годы лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размере… Общая сумма взяток составила более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 7 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияТомский районТомская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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