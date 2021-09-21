https://ria.ru/20210921/tomsk-1751206512.html

В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки

В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки - РИА Новости, 21.09.2021

В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки

Томский районный суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам к четырем годам колонии и штрафу в 7 миллионов... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:13

2021-09-21T20:13

2021-09-21T20:14

происшествия

томский район

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Томский районный суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам к четырем годам колонии и штрафу в 7 миллионов рублей за получение крупных взяток, сообщает во вторник СУСК по Томской области.Ранее сообщалось, что 16 июля 2020 года правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Позже ему предъявили обвинение в коррупции."Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю мэра города Томска по безопасности и общим вопросам…", - говорится в сообщении.Отмечается, что экс-чиновника признали виновным в получении в интересах двух коммерческих организаций взяток в виде стройматериалов и оказания ему услуг по строительству дома и придомовых построек в Томском районе за общее покровительство по службе и совершение других действий в интересах представляемых взяткодателями организаций. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ России по Томской области, добавляется в сообщении."Как установлено судом и следствием, подсудимый в период с 2016 по 2020 годы лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размере… Общая сумма взяток составила более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 7 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html

https://ria.ru/20210603/vzyatka-1735381318.html

томский район

томская область

россия

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происшествия, томский район, томская область, следственный комитет россии (ск рф), россия