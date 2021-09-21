https://ria.ru/20210921/tesla-1751190102.html

Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными

Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными - РИА Новости, 21.09.2021

Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными

Автоматизированная система управления автомобилем приводит к росту невнимательности водителей. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:09

2021-09-21T18:09

2021-09-21T18:09

наука

технологии

массачусетский технологический институт

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автоматизированная система управления автомобилем приводит к росту невнимательности водителей. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института.Ученые взяли за основу для исследования автопилот Tesla, который считается наиболее передовым на рынке. Исследователи изучали направление и продолжительность взгляда водителей при включенном автономном управлении.Оказалось, что водители при включенном автопилоте чаще смотрят не на дорогу и делают это дольше, чем при ручном управлении. Взгляд при автопилотировании люди нередко переводят на центральную панель или вниз. В 22 процентах случаев такая невнимательность длится более 2 секунд, что на высокой скорости может привести к ДТП.Автопилот электромобилей Tesla относится к так называемому второму уровню — он включает в себя системы помощи водителю в управлении рулем, скоростью автомобиля, а также движения по полосе. В компании Илона Маска предупреждают, что водитель во время движения должен держать руки на руле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/mask-1749812740.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, массачусетский технологический институт, tesla motors, илон маск