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Наука
https://ria.ru/20210921/tesla-1751190102.html
Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными
Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными - РИА Новости, 21.09.2021
Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными
Автоматизированная система управления автомобилем приводит к росту невнимательности водителей. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:09
2021-09-21T18:09
наука
технологии
массачусетский технологический институт
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автоматизированная система управления автомобилем приводит к росту невнимательности водителей. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института.Ученые взяли за основу для исследования автопилот Tesla, который считается наиболее передовым на рынке. Исследователи изучали направление и продолжительность взгляда водителей при включенном автономном управлении.Оказалось, что водители при включенном автопилоте чаще смотрят не на дорогу и делают это дольше, чем при ручном управлении. Взгляд при автопилотировании люди нередко переводят на центральную панель или вниз. В 22 процентах случаев такая невнимательность длится более 2 секунд, что на высокой скорости может привести к ДТП.Автопилот электромобилей Tesla относится к так называемому второму уровню — он включает в себя системы помощи водителю в управлении рулем, скоростью автомобиля, а также движения по полосе. В компании Илона Маска предупреждают, что водитель во время движения должен держать руки на руле.
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технологии, массачусетский технологический институт, tesla motors, илон маск
18:09 21.09.2021
 

Ученые доказали, что автопилот Tesla делает водителей невнимательными

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / John Locher
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автоматизированная система управления автомобилем приводит к росту невнимательности водителей. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института.
Ученые взяли за основу для исследования автопилот Tesla, который считается наиболее передовым на рынке. Исследователи изучали направление и продолжительность взгляда водителей при включенном автономном управлении.
Оказалось, что водители при включенном автопилоте чаще смотрят не на дорогу и делают это дольше, чем при ручном управлении. Взгляд при автопилотировании люди нередко переводят на центральную панель или вниз. В 22 процентах случаев такая невнимательность длится более 2 секунд, что на высокой скорости может привести к ДТП.
Автопилот электромобилей Tesla относится к так называемому второму уровню — он включает в себя системы помощи водителю в управлении рулем, скоростью автомобиля, а также движения по полосе. В компании Илона Маска предупреждают, что водитель во время движения должен держать руки на руле.
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НаукаТехнологииМассачусетский технологический институтTesla motorsИлон Маск
 
 
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