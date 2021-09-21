https://ria.ru/20210921/terrorizm-1751179290.html
США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден
США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021
США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден
Соединенные Штаты сегодня более устойчивы к террористическим атакам, нежели во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:24
2021-09-21T17:24
2021-09-21T17:47
в мире
сша
терроризм
джо байден
теракты 11 сентября (2001)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175473_143:0:2630:1399_1920x0_80_0_0_ceb3c3ab9772c11ee6b6208378c5722d.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты сегодня более устойчивы к террористическим атакам, нежели во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН президент США Джо Байден."Мир сегодня - это не мир в 2001 году. И США являются не той же страной, какой мы были, когда подверглись атаке 11 сентября 20 лет назад. Сегодня мы лучше подготовлены для предотвращения террористических атак, мы более устойчивы в наших возможностях отражать их и отвечать на них", - сказал Байден.Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Пентагона. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44.
https://ria.ru/20210914/terakty-1749910782.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175473_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9e31bec1b63422e76067d9b67f45374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, терроризм, джо байден, теракты 11 сентября (2001)
17:24 21.09.2021 (обновлено: 17:47 21.09.2021)
США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден
Байден: США сегодня стали более устойчивыми к террористическим атакам, чем в 2001 году