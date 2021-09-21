https://ria.ru/20210921/terrorizm-1751179290.html

США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден

США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021

США стали более устойчивыми к террористическим атакам, заявил Байден

Соединенные Штаты сегодня более устойчивы к террористическим атакам, нежели во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:47

в мире

сша

терроризм

джо байден

теракты 11 сентября (2001)

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты сегодня более устойчивы к террористическим атакам, нежели во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН президент США Джо Байден."Мир сегодня - это не мир в 2001 году. И США являются не той же страной, какой мы были, когда подверглись атаке 11 сентября 20 лет назад. Сегодня мы лучше подготовлены для предотвращения террористических атак, мы более устойчивы в наших возможностях отражать их и отвечать на них", - сказал Байден.Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Пентагона. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44.

https://ria.ru/20210914/terakty-1749910782.html

сша

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в мире, сша, терроризм, джо байден, теракты 11 сентября (2001)