https://ria.ru/20210921/sud-1751150396.html

На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store

На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store - РИА Новости, 21.09.2021

На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store

Против Apple в США был подан групповой иск из-за фишингового приложения в App Store, которое маскировалось под кошелек для криптовалюты. Защитой пострадавших от РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:30

2021-09-21T15:30

2021-09-21T15:30

наука

технологии

apple

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Против Apple в США был подан групповой иск из-за фишингового приложения в App Store, которое маскировалось под кошелек для криптовалюты. Защитой пострадавших от мошенников занялась юридическая фирма Aldelphi Law.Проблемы принесло приложение Toast Plus, пользователи которого загрузили его из Apple App Store. Кошелек оказался фишинговым софтом, через который хакеры и украли криптовалюту пострадавших.В иске к Apple говорится, что компания несет ответственность за произошедшее — в Купертино всегда заявляли, что жестко контролируют приложения, попадающие в фирменный магазин. Кроме того, Apple получает с каждой продажи в App Store комиссию.Юристы подчеркивают, что Apple не согласилась с доводами обманутых пользователей. Последние же имеют право на получение компенсаций, если суд встанет на сторону потерявших криптовалюту.Ранее в сентябре другая американская юридическая фирма анонсировала групповой иск к Apple — некоторые покупатели новых MacBook пожаловались на внезапно трескающиеся экраны.

https://ria.ru/20210910/apple-1749474234.html

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2021

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технологии, apple