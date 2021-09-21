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Наука
https://ria.ru/20210921/sud-1751150396.html
На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store
На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store - РИА Новости, 21.09.2021
На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store
Против Apple в США был подан групповой иск из-за фишингового приложения в App Store, которое маскировалось под кошелек для криптовалюты. Защитой пострадавших от РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:30
2021-09-21T15:30
наука
технологии
apple
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Против Apple в США был подан групповой иск из-за фишингового приложения в App Store, которое маскировалось под кошелек для криптовалюты. Защитой пострадавших от мошенников занялась юридическая фирма Aldelphi Law.Проблемы принесло приложение Toast Plus, пользователи которого загрузили его из Apple App Store. Кошелек оказался фишинговым софтом, через который хакеры и украли криптовалюту пострадавших.В иске к Apple говорится, что компания несет ответственность за произошедшее — в Купертино всегда заявляли, что жестко контролируют приложения, попадающие в фирменный магазин. Кроме того, Apple получает с каждой продажи в App Store комиссию.Юристы подчеркивают, что Apple не согласилась с доводами обманутых пользователей. Последние же имеют право на получение компенсаций, если суд встанет на сторону потерявших криптовалюту.Ранее в сентябре другая американская юридическая фирма анонсировала групповой иск к Apple — некоторые покупатели новых MacBook пожаловались на внезапно трескающиеся экраны.
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технологии, apple
15:30 21.09.2021
 

На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения в App Store

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Richard Vogel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Против Apple в США был подан групповой иск из-за фишингового приложения в App Store, которое маскировалось под кошелек для криптовалюты. Защитой пострадавших от мошенников занялась юридическая фирма Aldelphi Law.
Проблемы принесло приложение Toast Plus, пользователи которого загрузили его из Apple App Store. Кошелек оказался фишинговым софтом, через который хакеры и украли криптовалюту пострадавших.
В иске к Apple говорится, что компания несет ответственность за произошедшее — в Купертино всегда заявляли, что жестко контролируют приложения, попадающие в фирменный магазин. Кроме того, Apple получает с каждой продажи в App Store комиссию.
Юристы подчеркивают, что Apple не согласилась с доводами обманутых пользователей. Последние же имеют право на получение компенсаций, если суд встанет на сторону потерявших криптовалюту.
Ранее в сентябре другая американская юридическая фирма анонсировала групповой иск к Apple — некоторые покупатели новых MacBook пожаловались на внезапно трескающиеся экраны.
Новые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:52
Пользователи новых MacBook подадут в суд на компанию Apple
 
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