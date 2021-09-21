https://ria.ru/20210921/sud-1751137069.html

Наследники основателя Natura Siberica выиграли суд по руководству компанией

Наследники основателя Natura Siberica выиграли суд по руководству компанией - РИА Новости, 21.09.2021

Наследники основателя Natura Siberica выиграли суд по руководству компанией

Арбитражный суд Москвы признал незаконным апрельское решение общего собрания ООО "Первое решение" о назначении юрфирмы "Сезар консалтинг" гендиректором этой... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:32

2021-09-21T14:32

2021-09-21T16:01

происшествия

бизнес

москва

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natura siberica

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконным апрельское решение общего собрания ООО "Первое решение" о назначении юрфирмы "Сезар консалтинг" гендиректором этой головной структуры косметической группы Андрея Трубникова, в которую также входят бренды Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи".Об этом РИА Новости сообщил адвокат юридической компании Orchards Вадим Бородкин, представлявший в суде интересы истцов — первой жены основателя популярных брендов Ирины Трубниковой и их сына Дмитрия Трубникова, которые также являются совладельцами "Первого решения" с долями 23% и 15% соответственно. Основная доля — 62% — в ЕГРЮЛ пока записана на Андрея Трубникова, умершего в январе, и находится в доверительном управлении Григория Жданова."Иски Ирины и Дмитрия Трубниковых, которые суд объединил в одно производство, были поданы в апреле с целью воспрепятствовать захвату доверительным управляющим "Сезар консалтинг" корпоративного контроля над ООО "Первое решение", — отметил Бородкин. Он добавил, что назначение и действия следующего доверительного управляющего — Жданова — также оспариваются в суде. Комментариями других участников спора РИА Новости не располагает.Наследственное дело после смерти Трубникова изначальное вела нотариус Айгуль Карнаухова. Именно она и выбрала доверительным управляющим его активами компанию "Сезар консалтинг", но затем договор с ней расторгли, и новым доверительным управляющим стал Жданов. В июле он провел собрание ООО "Первое решение", на которым новым директором назначили Дмитрия Ганзера.В деле по иску Дмитрия Трубникова к Жданову суд 17 сентября принял обеспечительные меры — арбитраж приостановил право последнего распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение", "Натура Сиберика", "Вкусные продукты Агафьи", "Планета органика" и "Органик Шоп Рус".Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, работу 39 магазинов Organic Shop и 41 магазина Natura Siberica. Компания объясняла, что это результат расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.Ранее Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" продолжиться. По ее словам, первые магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова говорила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват" полностью провалился.

https://ria.ru/20210920/sud-1750973338.html

https://ria.ru/20210917/isk-1750507466.html

https://ria.ru/20210916/isk-1750406313.html

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происшествия, бизнес, москва, россия, natura siberica