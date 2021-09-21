https://ria.ru/20210921/studentka-1751178479.html
Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась
Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась - РИА Новости, 21.09.2021
Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась
Директор Липецкого техникума общественного питания, где учащиеся избили девушку и выложили видео в соцсети, оставила должность после инцидента, сообщила РИА... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:21
2021-09-21T17:21
2021-09-21T18:29
происшествия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
игорь артамонов
россия
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ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Директор Липецкого техникума общественного питания, где учащиеся избили девушку и выложили видео в соцсети, оставила должность после инцидента, сообщила РИА Новости представитель управления образования и науки региона.Действия студентов, по ее словам, рассмотрит педсовет учебного заведения. Информацию СМИ о том, что пострадавшая — инвалид, собеседница не подтвердила.Ранее в Instagram появился ролик, на котором несколько человек издеваются над девушкой. По данным канала "ЧП48 ДТП Липецк", инцидент произошел 20 сентября в раздевалке спортзала Липецкого техникума общественного питания. На кадрах видно, как у студентки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть гаджет, ее повалили на пол и начали избивать.Глава области Игорь Артамонов потребовал провести проверку и принять необходимые меры в отношении студентов и руководства учебного заведения. Полиция и СК также начали проверку.
https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Учащиеся липецкого техникума избивают студентку-инвалида. Видео очевидцев
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где группа учащихся избила студентку.
2021-09-21T17:21
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), игорь артамонов, россия
17:21 21.09.2021 (обновлено: 18:29 21.09.2021)
Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась
Директор Липецкого техникума, где учащиеся избили студентку-инвалида, уволилась
ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Директор Липецкого техникума общественного питания, где учащиеся избили девушку и выложили видео в соцсети, оставила должность после инцидента, сообщила РИА Новости представитель управления образования и науки региона.
Действия студентов, по ее словам, рассмотрит педсовет учебного заведения. Информацию СМИ о том, что пострадавшая — инвалид, собеседница не подтвердила.
"У нее нет справки об инвалидности. В техникум никаких документов о том, что у нее есть инвалидность, она не предоставляла", — пояснила она.
Ранее в Instagram появился ролик, на котором несколько человек издеваются над девушкой. По данным канала "ЧП48 ДТП Липецк", инцидент произошел 20 сентября в раздевалке спортзала Липецкого техникума общественного питания. На кадрах видно, как у студентки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть гаджет, ее повалили на пол и начали избивать.
Глава области Игорь Артамонов
потребовал провести проверку и принять необходимые меры в отношении студентов и руководства учебного заведения.
Полиция и СК
также начали проверку.