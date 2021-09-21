https://ria.ru/20210921/studentka-1751178479.html

Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась

Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась - РИА Новости, 21.09.2021

Директор техникума в Липецке, где избили студентку-инвалида, уволилась

Директор Липецкого техникума общественного питания, где учащиеся избили девушку и выложили видео в соцсети, оставила должность после инцидента, сообщила РИА... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

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происшествия

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

игорь артамонов

россия

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ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Директор Липецкого техникума общественного питания, где учащиеся избили девушку и выложили видео в соцсети, оставила должность после инцидента, сообщила РИА Новости представитель управления образования и науки региона.Действия студентов, по ее словам, рассмотрит педсовет учебного заведения. Информацию СМИ о том, что пострадавшая — инвалид, собеседница не подтвердила.Ранее в Instagram появился ролик, на котором несколько человек издеваются над девушкой. По данным канала "ЧП48 ДТП Липецк", инцидент произошел 20 сентября в раздевалке спортзала Липецкого техникума общественного питания. На кадрах видно, как у студентки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть гаджет, ее повалили на пол и начали избивать.Глава области Игорь Артамонов потребовал провести проверку и принять необходимые меры в отношении студентов и руководства учебного заведения. Полиция и СК также начали проверку.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

липецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учащиеся липецкого техникума избивают студентку-инвалида. Видео очевидцев Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где группа учащихся избила студентку. 2021-09-21T17:21 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), игорь артамонов, россия