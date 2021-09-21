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Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву - РИА Новости, 21.09.2021
Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных при стрельбе в пермском университете, приземлился в московском аэропорту Внуково,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:40
2021-09-21T12:40
2021-09-21T12:50
происшествия
пермь
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внуково
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных при стрельбе в пермском университете, приземлился в московском аэропорту Внуково, рассказали РИА Новости в МЧС РФ."Спецборт Ил-76 с пострадавшими в Пермском университете приземлился в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.Доставленные самолетом в Москву пострадавшие в Перми перенесли полет хорошо, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, который сопровождал борт.
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.
Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-21T12:40
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, пермь, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внуково, стрельба в пермском госуниверситете
12:40 21.09.2021 (обновлено: 12:50 21.09.2021)
Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Спецборт МЧС доставил в Москву семерых раненных при стрельбе в пермском вузе