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Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву

Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву - РИА Новости, 21.09.2021

Самолет МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву

Медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных при стрельбе в пермском университете, приземлился в московском аэропорту Внуково,... РИА Новости, 21.09.2021

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2021-09-21T12:40

2021-09-21T12:50

происшествия

пермь

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

внуково

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных при стрельбе в пермском университете, приземлился в московском аэропорту Внуково, рассказали РИА Новости в МЧС РФ."Спецборт Ил-76 с пострадавшими в Пермском университете приземлился в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.Доставленные самолетом в Москву пострадавшие в Перми перенесли полет хорошо, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, который сопровождал борт.

пермь

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Студент открыл огонь в пермском университете 18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 2021-09-21T12:40 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внуково, стрельба в пермском госуниверситете